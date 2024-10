So süß ist das Halloween-Kostüm von Oliver Pochers Sohnemann

Oliver Pocher (46) hält seine Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch zu Halloween bietet sich für den Comedystar die perfekte Gelegenheit, einen Schnappschuss seines Nachwuchses auf Instagram zu teilen, ohne dass man das Gesicht erkennen kann. Auf dem Foto posiert ein Sprössling des Fernsehmoderators in einem Batman-Kostüm. Die Maske, Fledermausohren und Flügel machen den Look perfekt. Sonderlich angsteinflößend sieht der kleine Mann allerdings nicht aus – unter der Gesichtsbedeckung kann man ein kleines Grinsen erkennen. Der stolze Papa ist offenbar erleichtert, das Kostüm für den 31. Oktober zusammengestellt zu haben. Er schreibt zu dem Bild: "Halloween-Outfit: Check!"

In den vergangenen Monaten lief es im Familienleben des Stand-up-Comedians nicht immer so harmonisch. Während und nach Ollis Scheidung von Amira Aly (32) teilten die beiden TV-Stars mehrfach gegeneinander aus. In ihrem Podcast "Liebes Leben" offenbarte die Österreicherin kürzlich: "Es wird nie langweilig. Mal ist es einen Tag gut, dann mal wieder nicht. Es gibt noch keine Konstante." Mittlerweile interessiere sie sich gar nicht mehr für die Dinge, die ihr Ex-Mann über sie in der Öffentlichkeit erzählt.

Nach fünf Jahren endete Amira und Ollis Ehe in diesem Sommer. Wie Bild berichtete, einigten sich die beiden ohne größere Probleme vor dem Familiengericht in Köln, da sie schon im Vorhinein viele Streitpunkte geklärt hatten. Nach nur knapp zwei Stunden war das Verfahren beendet. Der 46-Jährige muss seitdem Unterhalt für ihre zwei gemeinsamen Kinder zahlen, allerdings erhält die Podcasterin ansonsten kein Geld von ihrem Ex-Mann.

Instagram / oliverpocher Oliver Pochers Nachwuchs, Oktober 2024

Instagram / amira_m.aly Amira Aly und Oliver Pocher mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

