Trotz Vorwürfen: Ist Pietro Lombardi beim DSDS-Finale dabei?

Vor fast einem Monat kam es in der Villa von Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) zu einem Polizeieinsatz, der seither für Aufsehen sorgt. Vorwürfe der häuslichen Gewalt stehen nach wie vor im Raum, obwohl der Sänger und seine Verlobte diese bereits vehement verneinten. Doch die laufenden Ermittlungen betreffen nicht nur Pietros Privatleben, sondern auch seine Karriere: Immerhin ist er aktuell Teil der Jury von DSDS. Vor dem Hintergrund dieser Kontroversen kommt die Frage auf, ob er bei dem bevorstehenden Live-Finale am 9. November bei RTL dabei sein wird. Dazu nimmt der Sender nun gegenüber t-online Stellung: "Wir gehen derzeit davon aus, dass Pietro Lombardi am DSDS-Live-Finale teilnehmen wird."

Bislang war Pietro in den Folgen der Castingshow zu sehen, da diese zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits abgedreht waren. Kurz nach dem Polizeieinsatz hatte RTL bereits bekannt gegeben: Solange es keine neuen Fakten gibt, wolle man an Pietro festhalten und die Ergebnisse der laufenden Ermittlungen abwarten. "RTL ist mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären", hieß es in dem Statement.

Pietro selbst äußerte sich in einem Video auf Instagram ebenfalls zu dem Vorfall. Er gestand Fehler ein und entschuldigte sich öffentlich bei seiner Verlobten. Gleichzeitig wies er jedoch die Gewaltvorwürfe zurück: "Ich habe meine Frau niemals geschlagen." Der "Phänomenal"-Interpret beteuerte, er wolle für seine Familie und seine Liebe kämpfen. Offenbar mit Erfolg – Laura und Pietro präsentierten sich vor wenigen Tagen wieder als glückliche Familie im Netz.

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

