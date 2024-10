Will sich Gleb Savchenko etwa an Flirt Brooks Nader rächen?

Zwischen Gleb Savchenko (41) und Brooks Nader (27) ist es wohl aus und vorbei. Erst vor wenigen Tagen machten Trennungsgerüchte des Dancing with the Stars-Profis und des Models die Runde. In einem neuen TikTok-Video scheint Gleb die Spekulationen nun weiter anzufachen. Im Hintergrund ist der Sound "Du kommst mir vor wie jemand, der auf Rache aus ist" zu hören, während Gleb sagt: "Ich nenne es nicht Rache, ich nenne es den Gefallen erwidern." Deutet er damit etwa auf Brooks an?

Das ist nichts das erste Mal, dass Gleb in einem Video mit Humor auf seine vermeintliche Trennung mit Brooks anspielt. In einem anderen Clip auf TikTok sagt er mithilfe eines viralen Sounds: "Habe ich ein kurzes Temperament? Nein. Aber ich habe eine schnelle Reaktion, wenn es um Bullshit geht." Brooks scheint das Ganze etwas anders zu sehen. "Wenn er mit mir Schluss macht, aber ich wusste nie, dass wir zusammen waren", kommentierte sie ein früheres Video von Gleb auf der Social-Media-Plattform.

Die ersten Spekulationen, dass zwischen Brooks und Gleb etwas läuft, kamen Anfang September auf. Zwar bestätigten beide nicht, dass sie in einer Partnerschaft sind, doch wurden sie immer wieder in vertrauten Momenten zusammen gesehen. Gleb soll laut einem Insider der Daily Mail kürzlich mit der 27-Jährigen Schluss gemacht haben: "Gleb hatte sich sehr an Brooks gewöhnt und verbrachte sehr viel Zeit in ihrem Haus. Das hat die Menschen, die ihr am nächsten stehen, beunruhigt, einschließlich ihrer Freunde und Familie. Sie hat sich deswegen wirklich zurückgezogen. Er hat das mitbekommen und dann hat er die Sache beendet."

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

Instagram / brooksnader Brooks Nader und Gleb Savchenko

