Dana Feist kann Komplimente von Ex Gigi nicht ernst nehmen

Gigi Birofio (25) sprach vor laufenden Kameras kürzlich in den höchsten Tönen von seiner Ex Dana Feist. Im Rahmen der Halloween-Party von Denise (34) und Henning Merten (34) hat Promiflash nun bei der Influencerin nachgefragt, was sie von seinen Aussagen hält. "Ich war überrascht, als er gesagt hat, dass Dana die Hübscheste ist, aber ich kaufe ihm das nicht so ganz ab, muss ich ehrlich sagen", erklärt die TV-Bekanntheit. Die Schönheit der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin wird immer wieder heiß diskutiert. Über ihre Beauty-Eingriffe möchte sie allerdings nicht sprechen: "Ich bin keine Person, die Schönheitsoperationen groß machen will, weil damit ja auch immer ein Risiko verbunden ist."

Zu Gigis netten Worten kam es, nachdem Dana von ihren Mitstreiterinnen bei Are You The One – Reality Stars in Love kritisiert wurde. Der Italiener nahm seine Ex in einem YouTube-Video mit Calvin Kleinen (32) in Schutz und stellte klar: "Ich glaube, die Frauen sind eifersüchtig. Dana ist auch die Hübscheste. Nenne mir eine Frau, die geiler aussieht als Dana. Ich kenne keine."

Dass Dana ihrem Verflossenen nicht ohne Weiteres vertraut, ist wohl kein Wunder. In ihrer Beziehung leistete sich der Casanova mehrere Fehltritte. In der neuen Staffel von "Love Island VIP" gab er zu, seine damalige Freundin mit seiner Tätowiererin und mit einer Urlaubsbekanntschaft betrogen zu haben. Aufgeflogen sei das Ganze wegen eines schlüpfrigen Videos, das Dana auf seinem Handy gefunden habe. "Ich will nie wieder einen Menschen, den ich liebe, so leiden sehen. Das war so schlimm", berichtete der 25-Jährige im Gespräch mit Yeliz Koc (30).

Instagram / missfeist Dana Feist, Realitystar

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Juli 2023

