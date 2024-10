So süß schwärmt Brooklyn Peltz-Beckham von seiner Nicola

Brooklyn Peltz-Beckham (25) schwärmte in einem Interview gegenüber "Today with Hoda & Jenna" von seiner Ehefrau Nicola (29). Nach zwei Jahren Ehe fühlt es sich für ihn "immer noch nach den Flitterwochen an". Während des Interviews verriet er, dass er schon immer wusste, dass sie die Richtige für ihn ist: "Manchmal weiß man einfach, dass etwas mehr aus der Freundschaft wird, weißt du, wie ich das meine?" Als weiteren Liebesbeweis übernahm der Koch immerhin den Nachnamen seiner Frau: "Ich wollte irgendwie beide Namen ehren. [...] Es wäre so süß, wenn irgendwann kleine Peltz-Beckhams herumlaufen würden." Ist das etwa eine Anspielung auf zukünftig geplanten Nachwuchs?

Damit Brooklyn die richtige Frau findet, fragte er als Kind seinen Vater David Beckham (49) nach Tipps: "Mein Vater sagte, als ich aufwuchs, immer: 'Finde diese Person, denn das ist eines der wichtigsten Dinge, die man in seinem Leben tun kann: Finde die Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst'." Wenn man diese Frau dann gefunden hat, gab der ehemalige Fußballprofi seinem Sohn Folgendes mit: "Kümmere dich um sie und arbeite hart und mach einfach immer romantische Sachen." Brooklyns Eltern seien ebenfalls sehr begeistert von seiner Ehefrau und verstehen sich sehr gut mit ihr.

Seine Frau Nicola scheint die gleichen intensiven Gefühle wie ihr Mann zu empfinden. "Ich fühle mich wie bei einer Pyjamaparty, bei der man sich immer fragte, ob die Person noch einmal bei einem schlafen darf. [...] Es ist wie eine nicht endende Spielverabredung. Er ist mein bester Freund", schwärmte sie gegenüber People. Ebenfalls verspielt überzeugte sie zeitgleich zu Brooklyns Interview in einem sexy Halloween-Kostüm. Auf Instagram postet sie Fotos von ihrer Playboy-Bunny-Verkleidung und trägt damit ein genau gegenteiliges Outfit zu ihrem Ehemann, der in einem Jeans- und Pulli-Look auftrat.

Getty Images Brooklyn und David Beckham, 2019

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham posiert in Playboy-Bunny-Kostüm

