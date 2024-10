Wollen Bachelorette-Devin und Jan in weitere TV-Formate?

Bei Die Bachelorette buhlten Devin und Jan als Konkurrenten um das Herz von Stella Stegmann (27). Für beide Kandidaten war es ihre erste Erfahrung im Reality-TV, weshalb Promiflash mal nachhakte, ob sie sich weitere Fernsehauftritte vorstellen könnten. "Ich finde, dass ich schon Blut geleckt habe und ich mag das natürlich. Wir sind alle irgendwie ein bisschen öffentlichkeitsgeil, deswegen haben wir uns da beworben", gestand Jan ganz offen. Der 34-Jährige soll während des Drehs eine tolle Zeit gehabt haben und er wäre bereit für mehr: "Was für eine Show danach kommen würde, das weiß man noch nicht, aber ich mag es. Ich habe Gefallen gefunden an Kameras und wir werden sehen, was danach passiert."

Auch Devin hatte, so wie sein Bachelorette-Buddy, Spaß an dem Format, weshalb er sich eine Teilnahme an weiteren Sendungen vorstellen könne: "[...] grundsätzlich das Konzept, im Fernsehen zu existieren, sechs Wochen in irgendeiner Villa im Ausland und dafür Geld zu kriegen, ist kein Konzept, das ich ablehnen würde", erklärte der 28-Jährige. Konkrete Pläne verriet er allerdings noch nicht, wobei er als einer der Favoriten der Bachelorette in Zukunft ja auch mit Stella als Paar zusammen im TV zu sehen sein könnte.

Für den Sales Manager ging es in der elften Folge der Staffel zu den Homedates, während Jans Bachelorette-Reise leider ein Ende nahm, als die Rosenkavalierin sich für Ferry statt für ihn entschied. Nachdem Devin in den Episoden zuvor an den anderen Mitstreitern vorbeizuziehen schien, könnte ausgerechnet Stellas Mutter seinen Höhenflug beenden. Diese sieht den Stadthagener nämlich aus optischen Gründen nicht an der Seite ihrer Tochter. "Aber das ist einfach auch Quatsch, aber man hat ja so komische Ideen", gab die 62-Jährige später zu. Es scheint allerdings, als müsste Devin für die letzte Rose noch etwas kämpfen.

RTL / Klaudia Taday Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Kandidat

RTL Devin und Stella bei den Dreharbeiten von "Die Bachelorette", 2024

