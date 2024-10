Zu viel des Guten? Adrian Alian gibt Verführerin Wangenkuss

Adrian Alian (28) testet seine Grenzen bei Temptation Island V.I.P. voll und ganz aus. Der Aachener hatte schon des Öfteren anklingen lassen, dass ein gewisses Interesse an einigen Verführerinnen bestünde. In Folge fünf ist Gabi nun die Glückliche. Während einer der berüchtigten Partys in der Villa der Jungs beglückt die Verführerin Adrian mit einem Lapdance. Danach setzt sie sich hin und erwartet offenbar eine Gegenleistung – vergeblich, denn er tut sich keinen Zwang an. "Du gibst mir einen Korb, ist das richtig?", fragt Gabi amüsiert, woraufhin der frühere Die Bachelorette-Kandidat klarstellt, dass dem nicht so sei. Ganz im Gegenteil: Adrian fasst die Blondine an den Hals, küsst sie voller Leidenschaft auf die Wange und erklärt: "Ich hab noch mehr mit dir vor, mach dir keine Sorgen, ja?" Damit hat er seine Verführerin geschockt, Gabi ist komplett perplex.

Doch nicht nur Adrian kostet die Nähe zu den Verführern aus. Auch seine Partnerin Rebecca lässt mehr zu als nur nette Gespräche. Die Beauty schläft gemeinsame mit Verführer Gök auf der Couch. Sie hat eine Kuschelecke nur für sich und den Sonnyboy geschaffen – und tatsächlich kommen sich die zwei in der Nacht ziemlich nahe. Der Münchnerin zufolge war dem aber gar nicht so. "Wir haben jetzt nicht gekuschelt [...], weil ich war unter meiner Decke und er war unter seiner Decke. Er hatte ja nur seinen Arm über mir drüber", lässt sie die Nacht am nächsten Morgen Revue passieren. Die Zweisamkeit bereut sie keineswegs. Es sei schön gewesen und "alles, was ich mache, mache ich, weil ich es möchte, weil ich es fühle und weil es sich gut anfühlt", stellt Rebecca klar.

Dass sich die Rebecca und der Verführer im Laufe der Zeit näherkommen werden, vermuteten ihre Mitstreiterinnen bereits vor einigen Tagen. "Ich glaube, dass Rebecca und Gök sich weiterhin annähern werden. Es könnte schon nach hinten losgehen, das Ganze. Also für sie ist die Temptation schon sehr groß", schätzte Jessi die Situation ein. Die Brünette, Sarah-Jane (26) und Lisa Marie (23) haben den Eindruck, dass Rebecca etwas zu viel zulässt. Die Tochter von Silvia Wollny (59) glaubt: "Ich denke tatsächlich, dass das eine heiße Geschichte mit Rebecca und Gök werden könnte."

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Adrian Alian, TV-Stars

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2024

