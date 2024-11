Will Lottie Moss ihre OnlyFans-Karriere an den Nagel hängen?

Lottie Moss (26), die jüngere Schwester des Supermodels Kate Moss (50), plant, ihre erfolgreiche Karriere auf OnlyFans aufzugeben – obwohl sie monatlich mehr als 36.000 Euro damit verdient. In einem Interview mit MailOnline erklärt sie, dass sie sich weiterentwickelt und reifer geworden ist, weshalb sie sich bald von der Plattform zurückziehen möchte. "Ich denke, dass ich mit OnlyFans früher oder später aufhören werde. Nicht wegen irgendjemandem, sondern weil ich der Sache entwachsen bin. Ich werde eine Frau, und wenn ich fertig bin, bin ich fertig", meint die Britin. Sie wolle sich stattdessen auf ihren Podcast und ihre TV-Karriere fokussieren. Wann genau sie OnlyFans an den Nagel hängen will, verrät sie aber nicht.

Der Ausstieg aus der Plattform ist für die 26-Jährige ein großer Schritt in eine neue Richtung. Ursprünglich hatte sie 2021 begonnen, auf OnlyFans freizügigen Content zu teilen, nachdem sie in der Modelwelt tätig gewesen war. Der Wechsel brachte ihr nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern ließ sie auch neue Freiheit verspüren. Lottie erklärte gegenüber Glamour zuvor, dass sie durch ihre Arbeit auf der Plattform eine bisher nie dagewesene Kontrolle und Sicherheit erlebt hat. "Die Modelindustrie wird so glamourisiert und OnlyFans so verteufelt, aber OnlyFans ist der einzige Ort, an dem ich mich so ermächtigt und sicher fühle", sagte sie. Allerdings war ihre Familie nicht so begeistert von ihrer Entscheidung, sich freizügig im Netz zu präsentieren. Ihre Mutter habe wochenlang nicht mit ihr geredet.

Neben ihrem beruflichen Wandel hat sich auch im Familienleben der Ex-"Celebs Go Dating"-Kandidatin einiges getan. Nach mehreren Jahren Funkstille hat sie sich kürzlich mit ihrer berühmten Halbschwester Kate Moss versöhnt. Die beiden waren so zerstritten, dass selbst Lotties Mutter zeitweise den Kontakt abbrach. Doch diesen Sommer posierte Kate mit ihrer Schwester bei einer Familienfeier zum 80. Geburtstag ihres Vaters Peter Moss in Sussex. Zu diesem Anlass kamen auch Kates Tochter Lila (22) und ihr Bruder Nick. Die Schwestern waren einst unzertrennlich – Lottie war sogar Brautjungfer bei Kates Hochzeit. Dennoch führten Lotties ausschweifende Partys und ihr neuer Lebensstil zu Spannungen in der Beziehung der beiden. Nun scheinen sie die Differenzen aber beigelegt zu haben.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Model

Instagram / nickmoss100 Kate Moss und ihre Tochter Lila mit Lottie Moss im September 2024

