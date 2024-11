Entschieden: Diese neun DSDS-Kandidaten sind im Halbfinale

Es wird ernst beim Recall von DSDS! Am heutigen Samstag kämpfen die verbliebenen gesanglichen Talente auf Kreta um einen begehrten Platz in der nächsten Runde. Von den Top-14-Acts, die jeweils zusammen ein Duett performen dürfen, kommen lediglich neun in die nächste Runde – also ins heiß ersehnte Halbfinale! Zu den erfolgreichen Sängern in der nächsten Runde zählen Nissim Mizrahi aus Hamburg, Philip Matas aus Heidenheim, Anne Heinz aus Liebenwalde, Christian Jährig aus Reichertshofen, Donika Hoxha aus Zolling, Leonardo Davi Abdon Custodio aus Wien, Tamara Perez aus Hedingen und Tom Mc Conner aus Duisburg sowie Melvin Vardouniotis aus Hamburg.

Für die Top 14 stand vor der großen Entscheidung eine Menge Arbeit an. Sie gaben ihr Bestes im Vocalcoaching und übten fleißig ihre gewählten Songs. Die Disziplin zahlte sich bereits aus, als sie vor ihren Auftritten mit einem griechischen Abend überrascht wurden. Neben dem typischen Essen gab es sogar ein kleines Überraschungskonzert von Schlagersänger Vincent Gross (28)! Dieser performte seinen Hit "Ouzo" mit den Kandidaten und gab noch den einen oder anderen Tipp auf den Weg.

Obwohl DSDS sich derzeit mit großen Schritten dem Finale nähert und somit in die spannendste Phase kommt, kursieren im Hintergrund bereits wilde Gerüchte um eine neue Jury im kommenden Jahr. Offenbar soll Juror Pietro Lombardi (32) aufgrund seiner Skandalnacht mit Laura Maria Rypa (28) in der nächsten Staffel abgesetzt werden – und Rapper Bushido (46) seinen Platz übernehmen! Dieter Bohlen (70) zeigte sich bezüglich dieser Meldung gegenüber Bild allerdings ziemlich überrascht und meinte lediglich: "Ich bin im Moment in Dubai und mache Business. Ich fliege gleich zurück nach Deutschland und konzentriere mich voll auf das Finale von DSDS am Samstag."

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige