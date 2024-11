Keine Weihnachtseinladung: Prinz Harry fühlt sich isoliert

Prinz Harry (40) erlebt derzeit erneut eine Zerreißprobe innerhalb der königlichen Familie. Berichten zufolge soll der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) zwar versuchen, sich wieder seiner entfremdeten Familie und insbesondere seinem Vater König Charles III. (75) anzunähern, dabei aber auf Granit beißen: Wie mehrere Medien berichten, hat der royale Rotschopf erneut keine Einladung für das Weihnachtsfest erhalten. Und das soll ihm laut der royalen Korrespondentin Emily Andrews stark zusetzen. "Prinz Harry möchte die Weihnachtsfeiertage mit seiner Frau und seinen Kindern in Großbritannien verbringen – Meghan hingegen möchte in den USA bleiben. Es ist eine schwere Zeit für Harry – er hat Weihnachten seit sechs Jahren nicht mehr hier verbracht und es wäre verständlich, wenn er sich einsam und von seinen Verwandten in Windsor entfremdet fühlt", erklärt sie gegenüber Woman.

Für Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) wäre das eine weitere verpasste Gelegenheit, die ganze Familie zu treffen. "Alle Royals werden im Dezember in Sandringham zusammenkommen und ich habe gehört, dass alle Cousins und Cousinen wie Eugenie (34), Beatrice (36), Zara (43) und Peter Phillips (46) sich auf den Spaß freuen", sagt die Korrespondentin weiter. Traditionell kommt die britische Königsfamilie über die Feiertage in Sandringham zusammen, um gemeinsam zu feiern und den Gottesdienst zu besuchen. Meghan hat jedoch erst zweimal an den Feierlichkeiten teilgenommen – 2017, als sie gerade mit Harry verlobt war, und im darauffolgenden Jahr nach ihrer Hochzeit.

Doch auch wenn das Paar, das in den USA lebt, von Charles angeblich keine Einladung erhalten haben, soll ein anderes Familienmitglied Harry und Meghan sowie ihre Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) eingeladen haben, das Fest der Liebe bei ihm zu verbringen: Das Angebot soll von Dianas Bruder Charles Spencer (60) gekommen sein. "Es ist zu früh, um zu sagen, ob sie die Einladung annehmen werden, aber das Angebot steht, falls sie es wollen", verriet ein Insider im September gegenüber Express.

