Kritik am Altersunterschied zu Tom prallt an Heidi Klum ab

Heidi Klum (51) hat vor Kurzem über die Anfeindungen gesprochen, die sie wegen des Altersunterschieds zu ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) erfährt. Das Supermodel und der Tokio Hotel-Star trennt nämlich ein Altersunterschied von 16 Jahren. Von den gehässigen Kommentaren im Netz zeigt sich die America's Got Talent-Jurorin aber recht unbeeindruckt. "Ich habe eine harte Schale. Ich kann den Lärm ausschalten, wenn ich nach Hause komme, die Tür schließe und mit den Kindern grille", betonte Heidi in einem Gespräch mit The Times.

Dennoch gibt es eine Sache, die Heidi unglaublich stört: der Begriff "Toy Boy", der auf Deutsch so viel wie "jugendlicher Liebhaber" bedeutet. Ihren Altersunterschied nehmen die vierfache Mutter und ihr Ehemann privat aber überhaupt nicht wahr. Nur manchmal muss Jungspund Tom seiner Heidi aushelfen. "Manchmal muss er die Speisekarte beim Abendessen lesen oder ich muss ein Foto machen und hineinzoomen, wenn ich meine Lesebrille vergesse, aber wir scherzen darüber", verriet die 51-Jährige.

Seit 2019 sind Heidi und Tom verheiratet. Ihre Liebe scheint heute stärker denn je zu sein! Die Modelmama ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So kam es, dass sie erst kürzlich eine schlüpfrige Andeutung machte und gegenüber The Times verriet, welche ihre liebste Sportart sei: "Sport en chambre ist meine Lieblingsübung – auf Französisch klingt es besser." Auf Deutsch heißt das Ganze so viel wie: "Sport im Bett."

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Fashion Week in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige