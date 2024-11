Lady in Red: So sexy zeigt sich Sylvie Meis bei Opernnacht

Sylvie Meis (46) strahlte am Wochenende auf der Opernnacht der Deutschen AIDS-Stiftung in Berlin und war ein absoluter Hingucker. Gemeinsam mit ihrem Partner Patrick Gruhn erschien die Moderatorin auf der glamourösen Charity-Gala und zog dabei alle Blicke auf sich. Für den besonderen Abend wählte die gebürtige Niederländerin eine figurbetonte Robe in leuchtendem Rot, die ihre schlanke Silhouette perfekt zur Geltung brachte. Ein tiefer Ausschnitt und ein eleganter Schnitt machten das Kleid zu einem echten Eyecatcher. Sie kombinierte ihr Outfit mit einer passenden roten Clutch und harmonierenden Schuhen, wodurch ein monochromer Look entstand. Ihr Make-up rundete Sylvie mit einem kräftigen roten Lippenstift ab, der dem Gesamtbild zusätzliche Eleganz verlieh.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 46-Jährige zudem einige Schnappschüsse des Abends und schrieb dazu: "Eine Nacht in der Oper für einen wichtigen Zweck." Dabei waren ihre Fans vor allem von ihrem feurigen Look geflasht. "Eine sehr schöne Aufnahme von dir, tolles Outfit", "Lady in Red", "Wunderschön! Das Kleid steht dir total", lauteten nur einige der positiven Reaktionen ihrer Community in der Kommentarspalte.

Doch hinter Sylvies auffälliger Kleiderwahl stand mehr als nur Modebewusstsein. Die Farbe Rot symbolisiert die rote Schleife – das internationale Zeichen für Solidarität mit Menschen, die von HIV und AIDS betroffen sind. Mit ihrem glamourösen Outfit wollte Sylvie somit offenbar auf die Bedeutung der Thematik aufmerksam machen. Mit ihrem Auftritt setzte die Ex-Frau von Rafael van der Vaart (41) ein starkes Zeichen.

