Skandal um P. Diddy: J.Lo flieht vor brisanten Fan-Fragen

Jennifer Lopez (55) hat kürzlich eine Autogrammstunde abrupt verlassen, als sie auf ihren Ex-Freund P. Diddy (55) angesprochen wurde, der aktuell wegen Menschenhandels, sexueller Übergriffe und Vergewaltigung in Untersuchungshaft sitzt. Wie 20 Minuten berichtete, stellte ein Zuschauer nach der Vorführung ihres neuen Films "Unstoppable" die Frage: "Haben Sie irgendwelche Kommentare zu Diddy und den Anschuldigungen?" Die Sängerin und Schauspielerin antwortete nicht, sondern verließ fluchtartig den Raum. Diese überraschende Reaktion sorgte für Aufsehen und ließ Fans und Medien über ihre Beweggründe spekulieren.

Jennifer und Diddy waren von 1999 bis 2001 ein Paar und führten eine leidenschaftliche, jedoch oft turbulente Beziehung. In letzter Zeit steht Diddy aufgrund der ihm vorgeworfenen Straftaten vermehrt im Fokus der Medien, und viele Prominente werden mit ihm in Zusammenhang gebracht. Ein Insider teilte Radar Online mit, dass Jennifer Fragen zu Diddy bewusst aus dem Weg gehe. Es wird gemunkelt, dass sie möglicherweise im bevorstehenden Prozess gegen ihren Ex aussagen könnte. Bisher hat sie sich jedoch nicht öffentlich zu den aktuellen Vorwürfen geäußert.

Die gemeinsame Zeit von Jennifer und Diddy war geprägt von Herausforderungen: Eine ihrer traumatischsten Erinnerungen geht auf eine Schießerei in einem New Yorker Nachtclub zurück, bei der beide anwesend waren. Damals stand Diddy wegen illegalen Waffenbesitzes im Fokus der Ermittlungen. Aktuell sieht sich der Rapper mit über 120 Klagen, unter anderem wegen Erpressung, sexueller Übergriffe und Vergewaltigung, konfrontiert. Er plädiert auf "nicht schuldig" und weist alle Vorwürfe zurück.

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

Getty Images P. Diddy im Mai 2017

