DSDS-Finalist Nissim Mizrahi äußert sich zu Pietro-Gerüchten

Für Nissim Mizrahi geht ein Traum in Erfüllung. Der passionierte Musiker darf am Samstag im Finale von DSDS antreten. Neben den Kandidaten sorgt momentan vor allem Jurymitglied Pietro Lombardi (32) für Gesprächsstoff. Berichten zufolge soll der einstige Gewinner der Castingshow von Bushido (46) ersetzt werden. Nissim wirkt im Promiflash-Interview nicht sonderlich begeistert von der Idee. "Ich war zufrieden mit der Jury", stellt der Hamburger klar und ergänzt, dass er den Rapper nicht sonderlich gut kenne. Doch er könne sich vorstellen, dass ein Personalwechsel auch seine Vorteile haben könnte – schließlich habe sich in den über 20 Jahren der Show immer wieder etwas verändert.

Nissim ist schon stolze 61 Jahre alt. Falls er am Samstag gewinnen sollte, wäre er der älteste DSDS-Sieger aller Zeiten. Bei den Zuschauern gehört der "You Got Me"-Interpret auf jeden Fall schon mal zu den Favoriten. Unter einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Show schwärmt beispielsweise ein User: "Ich liebe seine Stimme einfach. Es klingt immer alles perfekt bei ihm." Allerdings geben manche Kommentare zu bedenken, dass sein ausgewähltes Lied nicht das Beste in der Runde sei. "Für das Talent, das dieser Mann hier hat, ist der Song zu schwach", schreibt ein Zuschauer.

Neben Nissim dürfen Tom Mc Conner, Philip Matas und Christian Jährig auf den Titel hoffen. Dass es in diesem Jahr keine Frau ins Finale geschafft hat, ist auch der Jury aufgefallen. Im Gespräch mit RTL wurde Beatrice Egli (36) sehr deutlich: "Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht."

Instagram / nissim.m_official Nissim Mizrahi, DSDS-Finalist

Getty Images Beatrice Egli im Oktober 2022

