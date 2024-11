Selena Gomez und Benny Blanco turteln nach süßem Sushi-Date

Selena Gomez (32) und ihr Freund Benny Blanco (36) zeigten sich am Mittwochabend auf Bildern,⁣ die Just Jared vorliegen, gemeinsam nach einem Abendessen in West Hollywood. Zusammen verließen sie eng umschlungen den berühmten Promi-Hotspot "Sushi Park", an dem man am laufenden Band Stars essen gehen sieht. Die Sängerin trug dabei eine lockere Jeans mit einem schwarzen Mantel und braunem Schal. Auch der Musikproduzent entschied sich für ein entspanntes Outfit, bestehend aus einer Jogginghose und einem Hoodie.

Die beiden wirkten sehr vertraut – seit Dezember 2023 sind sie offiziell ein Paar. Dass Benny und Selena eine sehr harmonische Beziehung führen, wird auf Paparazzi-Fotos der beiden oder auf gemeinsamen Events deutlich. Gegenüber US Weekly gab eine Quelle sogar bekannt, dass beide schon über die gemeinsame Zukunft nachdenken: "Sie haben über das Heiraten und Kinderkriegen gesprochen und sind sich sehr einig." Über eine Verlobung spekulieren die Fans der Sängerin spätestens nach einem auffälligen Ring an ihrem Finger bei den Emmy Awards.

Derzeit ist die Schauspielerin mit der Pressetour ihres neuen Films "Emilia Pérez" sehr beschäftigt. Auch auf der Los-Angeles-Premiere des Mafia-Musicals unterstützte sie ihre bessere Hälfte. Bei der After-Show-Party posierten beide Hand in Hand für die Kameras. Gegenüber Vanity Fair machte Selena ihrem Benny im September ein süßes Liebesgeständnis: "Ich bin noch nie auf diese Weise geliebt worden. Er ist einfach ein Licht. Ein komplettes Licht in meinem Leben. Er ist mein bester Freund. Ich liebe es, ihm alles zu erzählen."

Getty Images Selena Gomez bei den Emmy Awards im September 2024

Getty Images Benny Blanco, Selena Gomez und Édgar Ramírez, Oktober 2024

