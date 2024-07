Selena Gomez oder Benny: Wer sagte zuerst "Ich liebe dich"?

Wer hat seine Gefühle als erstes offengelegt? Selena Gomez (31) und Benny Blanco (36) geben in einem TikTok-Clip, in dem sie an einer "Wer würde eher"-Paar-Challenge teilnehmen, einen süßen Einblick in ihre Beziehungsanfänge. In dem Video, in dem die beiden ganz entspannt auf einer Couch sitzen, enthüllt die "Love On"-Sängerin lachend, dass sie die erste war, die "Ich liebe dich" sagte. Ihr Liebster reagiert darauf liebevoll, indem er ihr einen Kuss auf die Schulter gibt.

Das Video enthält aber noch weitere lustige und intime Momente. So geben die beiden zum Beispiel preis, dass Benny am ehesten während eines Films einschläft und auch am meisten isst. Die Frage, wer länger braucht, um sich am Morgen fertigzumachen, sorgt hingegen für Uneinigkeit: Selena deutete auf ihren Freund, während er stirnrunzelnd widerspricht. In Sachen Romantik beansprucht der "Bad Decisions"-Interpret den Titel für sich, was seine Freundin mit einem kleinen Lächeln quittierte. Besonders witzig ist auch die Frage, wer gerne der "große Löffel" beim Kuscheln ist, auf die Benny seine Arme von hinten um Selena legte und sie küsste.

Selena hatte die Beziehung zu Benny nach langen Spekulationen im Dezember 2023 offiziell bestätigt. Nur einen Monat später feierten sie bei den Golden Globes 2024 ihr Pärchendebüt in der Öffentlichkeit. Seitdem sorgen die Turteltauben immer wieder für Schlagzeilen mit ihren süßen und manchmal auch witzigen Pärchenmomenten und teilen fleißig süße Turtelaufnahmen. Ob in Interviews oder auf ihren Social-Media-Kanälen – die beiden zeigen immer wieder, wie harmonisch und liebevoll ihre Beziehung ist.

Erst vor wenigen Tagen berichtete eine Quelle gegenüber Us Weekly, dass Selena und Benny bereits über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen hatten. "Sie haben über das Heiraten und Kinderkriegen gesprochen und sind sich sehr einig", plauderte der Insider aus und betonte, dass der Musiker für Selena "der Eine" sei. Besonders erfreulich: Auch Familie und Freunde des Paares seien ganz begeistert von Benny. Selena habe sogar darüber nachgedacht, für ihren Schatz von Los Angeles nach New York zu ziehen, um ihn öfter sehen zu können: "Er gibt ihr das Gefühl, sicher und glücklich zu sein. Sie glauben beide, dass sie die Person gefunden haben, mit der sie für immer zusammen sein werden."

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrem Partner Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Selena zuerst "Ich liebe dich" gesagt hat? Ja, das habe ich schon vermutet... Nein, ich dachte, Benny hat seine Liebe als Erstes gestanden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de