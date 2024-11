Emma Fernlund musste Teilnahme am Sommerhaus verarbeiten

Emma Fernlund (23) und ihr Partner Umut Tekin (27) sind derzeit in der Show Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Dort geht es ordentlich rund. Nicht nur mit den anderen Kandidaten zoffen sich die TV-Bekanntheiten heftig – auch untereinander fliegen bei ihnen ordentlich die Fetzen. Das konnte die Influencerin nicht so leicht wegstecken, wie sie nun auf Instagram verrät. "Es war natürlich eine extrem emotional bewegende Zeit [...]. Man hat auf jeden Fall ein bis zwei Monate gebraucht, um einfach grundsätzlich zu verarbeiten, was alles passiert ist", erklärt sie ehrlich.

Im Sommerhaus selbst sei sie nicht dazu gekommen, das Geschehene zu verarbeiten, wie sie weiter ausplaudert. "Im Haus hast du keine Zeit, weil da so viele andere Dinge passieren", betont die Blondine und ergänzt: "Wir haben uns dann eine Auszeit genommen und sind in den Urlaub nach Italien gefahren. Aber das hat schon ein, zwei Monate gedauert, bis man das verarbeitet hat."

Schon zuvor hatte Emma angedeutet, dass das Erlebte an ihr und ihrem Partner nicht spurlos vorbeigegangen sei. Dennoch stellte sie gegenüber Promiflash klar, dass sie keinen Therapeuten aufgesucht hätten. "Eine Paartherapie haben wir nicht gemacht. Wir haben im Nachhinein alles aufgearbeitet, weil da drin, das waren auch keine einfachen Situationen, das waren ja Extremsituationen."

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund, Dezember 2023

Anzeige Anzeige