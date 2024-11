"Benutzt Kondome": Heidi Klum will noch nicht Oma werden

Im Hause Klum wird über alles ganz offen gesprochen – auch über Sex! Im Interview mit The Times verriet Heidi Klum (51), dass es in ihrem Zuhause keine Tabuthemen gebe: "Ich für meinen Teil will nicht verklemmt sein." Es sei ihr wichtig, dass ihre vier Kids über alles in Bezug auf Sex und Verhütung Bescheid wissen. Deshalb spreche sie oft und vor allem mit ihren Söhnen Henry (19) und Johan (17) über das Thema: "Ich sage: 'Seid nett, benutzt Kondome und macht mich bitte noch nicht zur Oma!'"

Henry ist seit rund drei Monaten in einer Beziehung mit Kayla Betulius, sein jüngerer Bruder Johan ist aktuell Single, ebenso wie das jüngste Kind in der Familie, Lou (15). Die älteste der Geschwister, Leni (20), datet bereits seit über zwei Jahren den Studenten Aris Rachevsky. Auch wenn Mama Heidi momentan noch nicht Großmutter werden will, sieht sie sich mit Enkelkindern, wenn sie mal in Rente ist. "Ich würde gern in einem Minirock – in Eileiterlänge – irgendwo sein und eine gute Zeit mit meinem Mann, meinen Kindern und Enkeln haben", witzelt sie im Interview mit dem Magazin.

Nicht nur mit ihren Kids redet die GNTM-Chefin offen über Sex – auch sie selbst nimmt in Bezug auf ihr Liebesleben kein Blatt vor den Mund. Gegenüber dem Magazin verrät sie ganz offen, wie sehr sie den Sex mit ihrem Mann Tom Kaulitz (35) liebt: "Sport en chambre [Bettsport] ist meine Lieblingsbeschäftigung – auf Französisch klingt es besser."

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Sohn Henry, seine Freundin, Sohn Johan und Tochter Lou im September 2024

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni und Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024

