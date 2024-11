So stilvoll setzt Jennifer Lawrence ihren Babybauch in Szene

Vor rund drei Wochen machten tolle Neuigkeiten die Runde: Jennifer Lawrence (34) erwartet ihren zweiten Nachwuchs! Ihre Schwangerschaft scheint die Oscar-Preisträgerin in vollen Zügen zu genießen: Auf aktuellen Schnappschüssen von Daily Mail setzt die Schauspielerin ihren wachsenden Babybauch gekonnt in Szene. Die Fotos zeigen die Die Tribute von Panem-Bekanntheit beim gemeinsamen Dinner mit einer Freundin in Los Angeles. In einem eleganten braunen Midikleid mit V-Ausschnitt und passender Strickjacke präsentiert sie ihren Schwangerschafts-Glow. Dazu kombiniert sie eine schwarze Lederjacke und schwarze Ballerinas. Ihr langes blondes Haar trägt sie zu einem geflochtenen Zopf, der ihr lässiges und zugleich stilvolles Outfit abrundet.

Jennifer ist bereits das zweite Mal schwanger, denn die Schauspielerin und ihr Ehemann Cooke Maroney sind schon stolze Eltern ihres zweijährigen Sohnes Cy. Mutter zu sein, gehört für Jennifer zu den großen Freuden des Lebens, wie sie im Jahr 2022 im Interview mit Vogue betonte. "Es fühlte sich an, als würde mein ganzes Leben von Neuem beginnen. Ich war einfach nur verliebt", erinnerte sich die US-Amerikanerin an die Zeit nach der Geburt des kleinen Cy. Seitdem sie selbst Mama ist, habe sie generell neue Zuneigung für alle Babys entwickelt, machte Jennifer deutlich.

Jennifers derzeitige Schwangerschaft hält sie jedoch nicht von ihrer Arbeit als Schauspielerin ab. Derzeit steht sie gemeinsam mit Robert Pattinson (38), Sissy Spacek und LaKeith Stanfield für den Thriller "Die My Love" vor der Kamera. In dem Film spielt die 34-Jährige eine junge Mutter, die mit Psychosen kämpft. Die Dreharbeiten, die sich momentan bereits in den letzten Zügen befinden, wurden von Jennifers wachsendem Babybauch nicht behindert, denn dieser wurde laut dem Magazin einfach geschickt versteckt.

Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

