Durch neue Freundin: JoJo Siwa teilt Beziehungen wieder

Eigentlich wollte JoJo Siwa (21) ihre Beziehungen nicht mehr öffentlich machen, doch mit ihrer neuen Freundin änderte sie schnell wieder ihre Meinung. JoJo erzählte auf der Rhode Island Comic Con über einige heikle Aspekte des Teilens ihres Privatlebens – darunter auch ihre Beziehungen. Die "Karma"-Sängerin schilderte von einer Partnerschaft, die nicht gut verlief und nach der sie bereut hatte, ihre Liebe nicht geheim gehalten zu haben. "Nachdem sie zu Ende war, war es wirklich nicht das Beste. Und das hat mir einfach Angst gemacht, Beziehungen öffentlich zu machen. Und ich dachte mir, weißt du was? Ich mache das einfach nicht. Also habe ich mir geschworen, dass ich keine Beziehung mehr öffentlich teilen werde."

Dies hielt die 21-Jährige durch, bis sie ihre jetzige Freundin Dakayla Wilson kennenlernte. JoJo schwärmte in dem Interview von der ehemaligen "So You Think You Can Dance"-Teilnehmerin und beschrieb, dass sie mit ihr das Vertrauen hatte, ihre Liebe der Öffentlichkeit preiszugeben. "Ich war noch nie zuvor in einer Beziehung an diesem Punkt, an dem ich mich mit ihr befinde", erzählte der frühere Kinderstar von seinem Umdenken. Die beiden seien auch sehr jung, Dakayla erst 19, weshalb JoJo akzeptiert habe, das Leben noch nicht ganz so ernst zu nehmen. "Wir sind nicht perfekt, aber wir haben Spaß. Ich liebe das Mädchen. Sie liebt mich und wir haben eine gute Zeit", offenbarte die Schleifen-Ikone.

JoJo hatte sich im Jahr 2021 mit 17 Jahren erstmals geoutet und danach zwei Beziehungen öffentlich geführt. Ihre erste Freundin war Kylie Prew, die sie hin und wieder über eineinhalb Jahre hinweg datete. In dem Podcast "Call Her Daddy" bezeichnete der "Dance Moms"-Star seine Ex im Dezember 2022 als "großartige Partnerin" und verriet, dass sie immer noch gute Freunde sind. Anders verlief die Trennung von JoJos zweiter Freundin Avery Cyrus (24), über die JoJo später behauptete, dass Avery sie nur gedatet habe, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Im Podcast beschuldigte die "Guilty Pleasure"-Interpretin Avery, ihr eine schlimme Nachricht geschickt zu haben, die rechtliche Konsequenzen haben könnte.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa (r.) und ihre Partnerin Dakayla Wilson im September 2024

Getty Images Kylie Prew und JoJo Siwa im September 2021 in Pasadena

