Freunde? So gut verstehen sich Dieter Bohlen und Loredana

Loredana (29) war in der diesjährigen DSDS-Staffel wohl so etwas wie die Außenseiterin. Sie war neben Dieter Bohlen (70) die Einzige, die niemals selbst als Kandidatin auf der Casting-Bühne stand. Nach dem Finale blickt die Rapperin auf eine durchweg positive Zeit zurück – und hat sogar einen neuen Freund dazugewonnen. "Ich bin ja ein sehr offener Mensch. Und ich habe jetzt nicht großartig etwas erwartet, aber ich dachte nicht, dass wir so gute Freunde werden", erzählt sie im Gespräch mit RTL von ihrer Beziehung zu dem Pop-Titan.

Von Anfang an sei die Zusammenarbeit mit dem Chefjuror sehr gut und auf Augenhöhe gewesen. "Dieter hat mich von Tag eins respektiert und ich respektiere ihn auch wahnsinnig. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte", erzählt die 29-Jährige und fügt hinzu: "Ich habe viel von ihm gelernt und ich hoffe, er genauso auch von mir." Ganz unvoreingenommen sei die "Rosenkrieg"-Interpretin den Jury-Job nicht angetreten. "Mein Vater war ein sehr großer Fan von ihm. Mein Vater ist leider verstorben, aber ich habe einfach den Respekt schon gehabt, ohne ihn zu kennen", verrät die Musikerin.

Es war ein aufregender Exkurs für die Schweizerin. Einen Stammplatz in der Show wird es für Loredana aber wohl nicht geben. Jedenfalls behauptete ein Insider im Gespräch mit Bild, dass für die nächste Staffel bereits ein Ersatz für die "Nice To Meet Ya"-Sängerin gefunden sei. Demnach soll bei der 22. Staffel der Ballermann-Star Mia Julia (37) den Jury-Stuhl der Freundin von Karim Adeyemi (22) besetzen. Vonseiten des Senders sei das aber noch nicht bestätigt worden.

Getty Images Loredana im September 2023 in Stuttgart

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell/ Mia Julia, Schlagersängerin

