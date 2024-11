Trotz "Love Island VIP"-Drama: So eng sind Gigi und Yeliz

Zur Überraschung vieler bandelten Gigi Birofio (25) und Yeliz Koc (31) bei Love Island VIP miteinander an. Seit dem Einzug von Leandro Fünfsinn war der Italiener für die Beauty aber abgeschrieben. Ob sich im Laufe der Show noch etwas an dem Verhältnis zwischen Yeliz und Gigi geändert hat, ist bis jetzt noch ein Geheimnis. Als die beiden am Samstag bei Fame Fighting aufeinandertrafen, verstanden sie sich jedoch ausgezeichnet miteinander. Als die Brünette ihre Format-Flamme erblickte, winkte sie ihn zu sich herüber. Laut RTL strahlten beide übers ganze Gesicht und nahmen sich herzlich in die Arme.

Der Liebesstress aus der Love-Island-Villa scheint vergessen. Dass der 25-Jährige von seinem Crush eigentlich einen Korb kassiert hat, lässt er sich nicht mehr anmerken: "Wir umarmen uns, wir küssen uns, wir schmeißen uns in die Luft, ich fange sie wieder auf." Der Frauenschwarm grinst in die Kamera und verrät, dass er sogar wisse, in welchem Hotel der Make Love, Fake Love-Star an diesem Wochenende übernachtet. Ob er sich dabei nur einen Gigi-typischen Spaß erlaubt, klärt der Charmeur nicht auf.

Könnte zwischen der 31-Jährigen und dem Ex von Dana Feist vielleicht doch noch etwas laufen? Obwohl Yeliz ihm in der gemeinsamen Show nach einem kurzen Flirt die kalte Schulter zeigte, gab Gigi nicht so schnell auf. Er schien sich in die alleinerziehende Mutter wirklich verguckt zu haben – obwohl es ihm sichtlich schwerfiel, gestand er Yeliz sogar seine Gefühle. "Ich glaube, ich empfinde etwas", offenbarte er der Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (32).

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Star

RTLZWEI / ITV Studios Germany Gigi Birofio, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

