König Charles III. feiert Geburtstag mit einem Food-Festival

Am Donnerstag feiert König Charles III. seinen 76. Geburtstag und begeht diesen besonderen Tag auf eine ungewöhnliche Weise. Der Monarch wird zwei "Coronation Food Hubs" eröffnen – einen persönlich vor Ort und den anderen virtuell. Der Hub, den Charles besuchen wird, veranstaltet zu diesem Anlass ein "Surplus Food Festival" – ein Fest mit überschüssigen Lebensmitteln, die sonst verschwendet worden wären. Dabei soll aufgezeigt werden, wie Nahrungsmittel, die normalerweise im Müll landen, sinnvoll genutzt werden können.

Während seines Besuchs wird Charles die Einrichtung besichtigen und sich mit den Nutznießern sowie Vertretern von Tafeln, Schulen und Gemeinschaftsgruppen treffen. Die Food Hubs sind Teil seines "Coronation Food Project", das darauf abzielt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Bedürftige in ganz Großbritannien zu unterstützen. Das Projekt wurde im vergangenen Jahr Geburtstag des Königs ins Leben gerufen. Es investiert in Lagerhäuser, Kühlmöglichkeiten und Transportmittel wie Lastwagen und Lieferwagen, um die Verteilung von überschüssigen Nahrungsmitteln zu verbessern. Durch diese Initiative soll die Kluft zwischen Lebensmittelüberfluss und Lebensmittelbedarf in allen vier Nationen des Vereinigten Königreichs überbrückt werden, um sowohl den Menschen als auch dem Planeten zu helfen.

Neben dieser wohltätigen Aktion steht dem König noch ein großes Ereignis bevor. Am Mittwoch, dem Tag vor seinem Geburtstag, lädt Charles gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (77) zu einem glanzvollen Empfang im Buckingham-Palast ein, um die Leistungen der britischen Film- und Fernsehindustrie zu würdigen. Dabei treffen sie unter anderem auf Regisseure, Schauspieler, Fernsehmoderatoren, Stuntmen und Kostümdesigner und sprechen mit Vertretern von Organisationen, die mit der Film- und Fernsehbranche verbunden sind. Sie haben auch die Gelegenheit, Kostüme und Requisiten aus berühmten Filmen wie "Titanic", "Das Böse unter der Sonne" und "Master and Commander – Bis ans Ende der Welt" zu bestaunen. Bereits im vergangenen Jahr besuchten Charles und Camilla ein Verteilungszentrum für überschüssige Lebensmittel außerhalb Londons und informierten sich über Möglichkeiten, Lebensmittelverschwendung für soziale Zwecke zu nutzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles im November 2024

Anzeige Anzeige