Romina Palm und Christian überlegen schon fleißig Babynamen

Romina Palm (25) und Christian Wolf erwarten ihren allerersten Nachwuchs zusammen. Das Model und der Fitnesscoach wurden bereits richtig vom Planungsfieber gepackt. Auch beim Thema Babynamen überlegen sie kräftig, wie sie in einem aktuellen YouTube-Video verraten. "Ich war am Anfang bei so altdeutschen Namen, so wie Alfred. [...] Jetzt sind wir grad so bei amerikanischen Namen", berichtet die ehemalige Germany's Next Topmodel -Kandidatin. Das Paar hätte sich überlegt, dass ihr Kind etwas internationaler aufwachsen solle. Ihr Sprössling solle viele verschiedene Länder sehen – daher komme auch die Idee mit dem amerikanischen Namen.

Klassische Namen, wie Paul oder ihre eigenen, könnte sich die werdende Mama für ihr Baby hingegen gar nicht vorstellen. "Ich denke, das würde nicht so zu uns passen. Aber das ändert sich auch alle zwei Monate. [...] Ich habe bis zum Ende bestimmt zehn verschiedene Namen", gesteht Romina in dem Video weiter. Sie und Christian hätten jedoch einen Namen, der ihnen beiden gut gefällt – doch der wird fürs Erste nicht verraten.

Am 10. November machten Christian und Romina die dicke Überraschung, dass sie gemeinsam ein Kind erwarten, offiziell. "Ihr habt wahrscheinlich viele Fragen. Genau wie wir. Denn als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir erst überwältigt", verkündete das Influencer-Pärchen auf Instagram. Romina befindet sich momentan in der zwölften Schwangerschaftswoche. Sie und ihr Liebster freuen sich total auf ihre Baby-Reise.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

Instagram / rominapalm Romina Palm im September 2023

