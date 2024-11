Das sagt Rebecca zu Adrians Temptation-Kuss nach Abbruch

Rebecca Ries ist von Adrian Alians (28) Verhalten bei seinem Auszug aus Temptation Island V.I.P. entsetzt. Nachdem der Realitystar das Experiment abgebrochen und die Beziehung mit der Münchnerin beendet hatte, verteilte er zum Abschied noch einen leidenschaftlichen Kuss an eine Verführerin. "Es ist einfach schockierend, dass er so einen Move gebracht hat", erklärt Rebecca im Interview mit Promiflash. Noch unverständlicher scheint es für sie vor allem, da Adrian ihr noch kurz vorher am Lagerfeuer erklärte, wie sehr er sie liebe.

Anders als ihr Ex-Partner verteilte Rebecca keinen Kuss auf der Insel der Verführung. Doch auch sie ließ körperliche Nähe zu. Verführer Gök entwickelte sich im Laufe der Zeit bei "Temptation Island V.I.P" zu ihrer Bezugsperson. So führten die zwei regelmäßig vertraute Unterhaltungen, tanzten miteinander oder verbrachten sogar eine gemeinsame Nacht auf der Couch – all das war in Adrians Augen zu viel, weswegen er sich letztendlich trennte. Doch obwohl die Show so für Rebecca endete, bereut sie ihr Verhalten nicht. "Ich bereue ehrlich gesagt nichts", erklärt sie Promiflash, betont jedoch: "Aber ich würde nicht alles noch mal so machen."

Auch Adrian denkt mittlerweile anders über die Abschiedsknutscherei mit Verführerin Lisa-Marie als noch im Moment des Geschehens. Nachdem er sich während der Show noch glücklich und zufrieden gezeigt hatte, erklärte er zuletzt nach der Ausstrahlung bei Instagram, dass es sogar ein "bisschen peinlich" sei. Er gibt zu: "Es war einfach dumm von mir, dass ich da auf Krampf mit irgendeiner rumgeleckt habe." Würde der Trash-TV-Kandidat sich jetzt noch mal in der Situation befinden, würde er nicht mehr so handeln.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Realitystar

