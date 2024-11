Diese Botschaft teilt Lola Weippert zu neuen Dessous-Fotos

Lola Weippert (28) hat auf ihrem Instagram-Account neue Fotos veröffentlicht, auf denen sie sich in verführerischen Dessous präsentiert. Die Temptation Island-Moderatorin nutzt diese Aufnahmen, um eine emotionale Botschaft an ihre Fans zu vermitteln. "Es ist so wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, für einander einstehen, uns bestärken und empowern", schreibt sie zu dem Beitrag und fügt hinzu: "Wir sind Schwestern, keine Konkurrentinnen. Und wir sind alle so individuell und wunderschön, gerade weil wir alle Unikate sind."

Auf den Fotos zeigt sich Lola in verschiedenen Dessous und Loungewear-Styles. Sie posiert unter anderem in einer schwarzen Corsage mit Schnürungen, einem roten BH und einem verspielten rosafarbenen Set. Ihr sei es wichtig, dass jeder Mensch und insbesondere jede Frau, zu seinen bzw. ihren Eigenarten steht: "Mach deine Besonderheit und dein Anderssein nicht zu deiner Schwäche, denn es ist deine Superpower." Lola ermutigt ihre Fans, sich für niemanden zu verstellen. "Sei so laut, wie du sein willst, so verrückt, so leise, so anders und besonders", betont die TV-Moderatorin und hebt zudem hervor, wie wichtig es sei, liebevoll mit sich selbst umzugehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lola ganz offen über bedeutsame Themen im Netz spricht. Schon vor zwei Monaten teilte die Influencerin eine belastende Nachricht mit der Öffentlichkeit. Die Moderatorin berichtete damals emotional auf Instagram, dass ein Tumor in ihrer Brust entdeckt worden sei. Doch anstatt in Angst zu verharren, nutzte Lola ihre Reichweite, um das Bewusstsein für Krebsvorsorge zu schärfen. Sie rief ihre Fans dazu auf, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen und sich untersuchen zu lassen.

Getty Images Lola Weippert im September 2024

Instagram / lolaweippert Lola Weippert , Moderatorin

