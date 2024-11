Kein Support: Promi-Büßen-Anita ist sauer auf Christina

In Folge drei von Das große Promi-Büßen öffnet sich Anita Latifi (28) vor der gesamten Runde und spricht über ein sehr ernst zu nehmendes Thema – von ihr wurden intime Aufnahmen ungewollt veröffentlicht. Sehr bedrückt teilt sie mit, dass ihre Ex-Bekanntschaft sie, als sie 17 Jahre alt war, hinterging und die Inhalte auf sämtlichen Plattformen teilte. Als Christina Dimitriou (32) sich einmischt, wird die Stimmung plötzlich brenzlig. "Oh mein Gott, ich würde so etwas niemals schicken", betont Christina. Anstatt die Schuld bei Anitas Ex-Partner zu suchen, findet sie, dass Anita selbst schuld sei. Anita ist geschockt: "Ich erwarte von einer Frau, dass sie einer anderen Frau den Support gibt und nicht sagt, sie würde so etwas nicht machen."

Anstatt sich aufgrund der ernsten Thematik zu beruhigen, gerät der Streit aus den Fugen. Christina feuert mit ihren Worten noch nach: "Ich sage dir ehrlich, ich supporte wenige Frauen." Daraufhin springt Anita von ihrem Feldbett auf und verlässt den Raum: "F*ck mich jetzt nicht ab, Alter! Ich erzähle dir hier von meinem Herzen und du kommst mir so komisch." Die normalerweise selbst sehr aufbrausende Elsa Latifaj folgt ihr und versucht, sie zu beruhigen. Im Raum lässt Christina nicht locker: "Ich würde solche Fotos nicht machen." Darauf entgegnet ihr Sam Dylan (33): "Ja, das ist ja auch gut, das wurde ja auch noch nicht von dir gesehen."

Draußen versucht Elsa, beruhigende Worte an die Blondine zu richten: "Anita, hör mir jetzt zu! Das ist Scheiße, aber du bist hier, um zu büßen, um zu zeigen, dass du auch anders kannst." Anita ist weiterhin sehr aufgebracht, im Interview gibt sie zu: "Das hat mich abgef*ckt, dass es heutzutage Frauen gibt, die andere Frauen so heruntermachen wollen, um selber gut dazustehen [...]. Große Klappe, aber nichts dahinter." Im Verlauf der Folge eskaliert das Gespräch zwischen ihr und Christina ein weiteres Mal, so sehr, dass sich Elsa und Sam zum Schutz zwischen sie stellen müssen. Später rettet Thorsten Legat (56) mal wieder die Situation, er spricht Anita motivierende Worte zu, woraufhin sie und Christina sich abschließend vertragen.

Anzeige Anzeige

Joyn. Elsa Latifaj beruhigt Anita Latifi, "Das große Promi Büßen", 3.Folge

Anzeige Anzeige

Joyn. Thorsten Legat bei "Das große Promi-Büßen", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige