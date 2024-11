Ungewohnt verhüllt: Bianca Censori ohne Kanye abgelichtet

Kanye Wests (47) Ehefrau Bianca Censori (29) wurde vor wenigen Tagen in Disneyland gesichtet – und das ausnahmsweise ganz ohne ihren berühmten Mann. Für ihren Solotrip in den Vergnügungspark wählte Bianca einen überraschend zurückhaltenden Look und setzte auf ein fast durchgängig weißes Outfit, wie auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Anders als bei ihrem letzten Besuch mit Kanye im April, bei dem sie Disneyfans schockierte, weil sie barfuß unterwegs war, hielt sie sich diesmal strikt an den Dresscode und trug auffällige weiße Regenboots.

Bianca präsentierte sich im minimalistischen Ensemble aus verschiedenen Weiß- und Cremetönen, das deutlich schlichter und angezogener wirkte als ihre sonstigen Kreationen. Sie kombinierte ein cremefarbenes, ärmelloses Minikleid mit einem halbtransparenten, langärmligen Oberteil und weißen Leggings, die bis knapp unter die Knie hochgerollt waren. Bei ihrem Abstecher in den Vergnügungspark war die Designerin nicht allein unterwegs, sondern in Begleitung zweier männlicher Freunde. Die kleine Gruppe wechselte vom Resort in den Hauptpark und genoss dabei die Vorzüge einer VIP-Tour – für die Bianca laut Disneywebsite zwischen 500 und 700 Dollar pro Stunde hinblättern musste.

Der Auftritt der gebürtigen Australierin fällt in eine Zeit, in der immer wieder Gerüchte um eine mögliche Scheidung von Kanye im Raum standen. Ein Insider versicherte jedoch kürzlich gegenüber US Weekly, dass das Paar nicht plane, sich zu trennen. Zwar sei ihre Beziehung oft turbulent, doch aktuell würden die beiden aktiv an ihren Problemen arbeiten. "Bianca wusste, worauf sie sich einließ, als sie Kanye heiratete. Aber im Laufe der Monate forderte der Lebensstil seinen Tribut von ihr", erklärte die Quelle. Besonders die ständige Reiserei sei ein Hauptkonfliktpunkt zwischen den beiden, da Bianca gerne mal längere Zeit in ihrer Wahlheimat Los Angeles bleiben wollen würde.

Anzeige Anzeige

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Anzeige Anzeige