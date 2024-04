Ohne Kids: Kanye West und Bianca haben Date im Disneyland

Das Disneyland gilt als der Traum jedes Kindes. Doch obwohl der US-amerikanische Rapper Kanye West (46) stolzer vierfacher Vater ist, verbringt er nun Zeit ohne seine Kids in dem beliebten Freizeitpark in Kalifornien. Der Musiker wählt stattdessen seine Partnerin Bianca Censori (29) als Begleitung. Zusammen genießt das Paar seine Zweisamkeit sichtlich. In den zahlreichen Clips, die TMZ vorliegen, wirken die australische Designerin und der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) schwer verliebt. Lässig schlendert das Hollywood-Duo Hand in Hand durch den Vergnügungspark. Wie das Magazin jetzt berichtet, trauen sie sich sogar auf einige Fahrgeschäfte. Auf den Schnappschüssen sieht man Bianca freudestrahlend auf dem Karussell, während Kanye sich bei einem Star Wars-Event vergnügt.

Auch die Looks der Turteltauben sorgen bei den Fans für einen echten Hingucker. Bianca trägt wie gewohnt ein sehr figurbetontes Outfit. Im eng anliegenden beigen Body spaziert die Architektin durch den Freizeitpark. Was den aufmerksamen Zuschauern besonders auffällt: Die 29-Jährige trägt keine Schuhe! Kanye wählt für das Disneyland-Date hingegen ein lässiges Outfit, ganz in Weiß. Der "Can't Tell Me Nothing"-Interpret kombiniert eine lockere Jogginghose mit einem coolen Hoodie.

Auf den süßen Schnappschüssen wirkt das Paar wie frisch verliebt. Obwohl böse Zungen immer wieder behaupten, dass der Rapper und die Italienerin eine toxische Beziehung führen würden, beteuerte eine entfernte Verwandte von Bianca vor wenigen Tagen das Liebesglück des Designer-Pärchens. In der australischen Radioshow "Ben, Liam & Belle" machte die Informantin deutlich: "Alles, was ich weiß, ist, dass sie verliebt und glücklich sind!"

Anzeige Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Kanye und Biancas Disney-Date? Süß! Sie hatten bestimmt viel Spaß zusammen. Ich verstehe nicht, warum er nicht auch seine Kinder mitnimmt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de