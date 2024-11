Geburtstagsparty mit Christian? Oliver Pocher hat keine Lust

Der Sohn von Oliver Pocher (46) und Amira Aly (32) feiert im November seinen Geburtstag. Für die beiden Ex-Partner gilt es nun, die Geburtstagsfeier für den Kleinen zu organisieren. Amira wünscht sich, dass bei den Feierlichkeiten auch ihr neuer Partner Christian Düren (34) dabei ist. Dem schiebt ihr mürrischer Ex jedoch einen Riegel vor. "Ehrlicherweise, das seh' ich nicht", meint er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Er wolle sich nicht unter Druck setzen lassen und deutet an, seine Ex wisse genau, warum er sich "in der aktuellen Situation" nicht mit Christian an einen Tisch setzen wolle. Olli ist sich sicher: "Man kann uns nicht auf Krampf zusammenführen."

Amira sieht das ganz anders – das sagte die Moderatorin schon zu Beginn des Monats in ihrem Podcast "Liebes Leben" klar und deutlich. Ihr neuer Partner sei "ja auch kein Irgendjemand, sondern ein fester Bestandteil" ihres Lebens und dem ihrer Kinder. In der Vergangenheit schwärmte die 32-Jährige immer wieder, wie toll Christian sich um die Kids kümmere und sich engagiere. Sie resümierte: "Es ist irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind."

Aktuell scheinen die beiden Ex-Partner nicht gerade gut miteinander klarzukommen. Kein Wunder – Olli fiel vor Kurzem mal wieder mit fragwürdigen Aussagen über seine Ex auf. Zu Gast bei "Late Night Switzerland" wurde er gefragt, warum er sich ständig negativ zu Amira äußere. Schließlich sollte man über die Mutter der eigenen Sprösslinge nicht unbedingt schlechte Dinge erzählen, oder? "Doch", fand Oliver und fügte hinzu: "Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man auch so über die Mutter der Kinder reden. Es ist ja auch so: Putin hat ja auch eine Mutter. Und Hitler hatte auch eine Mutter."

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Amira Aly und Christian Düren bei der Berlin Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige