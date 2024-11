Til Schweigers Ex Francesca ist jetzt mit Milliardär liiert

Til Schweigers (60) Ex-Freundin Francesca Dutton hat wohl ein gutes Händchen für die Liebe! Nach der Trennung von Til, mit dem die Londoner Produzentin und Schauspielerin von 2018 bis 2019 liiert war, ist sie mittlerweile mit dem kanadischen Milliardär Frank Giustra zusammen. Das Paar heiratete im Mai 2022 und bekam Anfang des Jahres sogar eine kleine Tochter. Der 67-Jährige ist selbst kein Unbekannter: Er zählt zu den einflussreichsten Geschäftsleuten und Philanthropen Kanadas. Neben seiner Tätigkeit als Investmentbanker gründete er auch die Filmgesellschaft Lions Gate, unter der Blockbuster wie "American Psycho" und Die Tribute von Panem produziert wurden. Auf Instagram schrieb er nach der Hochzeit über seine frisch Vermählte: "Ich liebe dich mehr, als ich in Worte fassen kann und bin so dankbar, dass ich das Glück habe, mich deinen Mann nennen zu dürfen."

Dass Francesca einmal mit einem Mann wie Frank verheiratet sein würde, hätte 2018 noch niemand gedacht. Damals schwärmte sie nämlich noch gegenüber Bild von der Beziehung mit Til: "Es ist so schön. Ich kenne auch die Familie schon gut, liebe Tils Töchter. Wir reisen sehr viel, am meisten liebe ich sein Lachen." Sie hoffte sogar, "für immer" mit dem "Honig im Kopf"-Darsteller zusammenzubleiben. Die beiden trafen erstmals im Jahr 2006 aufeinander, doch waren lange Zeit nur Freunde, bis sich ihre Beziehung schließlich zu mehr entwickelte. Den Trennungsgrund verriet dann Til: "Wir beide führen unterschiedliche Leben. Sie arbeitet in London und in Los Angeles, ich habe meinen Mittelpunkt in Deutschland. Und nach Los Angeles ziehe ich nie wieder", stellte der 60-Jährige klar.

Neben Francesca haben auch weitere Schweiger-Ex-Freundinnen ihr Glück gefunden. Mit Svenja Holtmann war der Filmproduzent von 2010 bis 2013 zusammen, mittlerweile hat das Model mit ihrem Verlobten Sönke bereits drei Söhne. Auch die Regisseurin Marlene Shirley, die Til zwischen 2015 und 2016 datete, wurde 2019 Mutter eines Sohnes. Der "Kokowääh"-Schauspieler selbst soll laut der Zeitung Ende 2023 bestätigt haben, dass er eine neue Frau in seinem Leben habe, er seine Beziehung allerdings privat halten möchte.

Instagram / fgiustra Filmmogul Frank Giustra und Schauspielerin Francesca Dutton im Urlaub

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann und ihr Partner Sönke Rosenkranz mit ihren Söhnen Carlo und Mika

