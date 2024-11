Gibt es ein Comeback bei Walentina Doronina und Ex Kevin?

Walentina Doronina (24) trennte sich kurz vor ihrem Boxkampf bei Fame Fighting von Kevin Saszik. Im RTL-Interview macht der Profiboxer deutlich, dass es vermutlich kein Comeback zwischen ihm und der Reality-TV-Bekanntheit geben wird: "Ich halte es für ausgeschlossen, da die Differenzen unüberbrückbar waren." Über den möglichen Trennungsgrund verrät er: "Es hat nicht gepasst." Trotzdem wünsche Kevin seiner Ex "wirklich nur das Beste".

Und das, obwohl diese ihn nach der Trennung bedroht haben soll. Das berichtet Kevin nämlich in einem Statement auf Instagram. "Leider genügt das offenbar nicht und mir wurde explizit damit gedroht, dass rufschädigende Informationen und somit Falschinformationen über mich in der Öffentlichkeit verbreitet werden würden", schrieb der 33-Jährige und fügte hinzu: "Diese Bedrohung sehe ich auch als sehr konkret an, da mir derartige Dinge auch schon aus ihren vergangenen Beziehungen zugetragen wurden."

Walentina äußert sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen ihres Ex. Dafür verkündete sie ihr Liebes-Aus im Gespräch mit Bild: "Ich habe mich von Kevin getrennt." Während es Wale mit der Trennung "voll gut" gehe, erzählte Kevin: "Ich kann natürlich ehrlich und offen darüber sprechen, dass es keine leichte Zeit für mich ist. Ich finde meinen Weg, um damit umzugehen und werde das Beste aus der Situation machen."

Instagram / kevinsaszik Kevin Saszik

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

