Kerry Katona begibt sich wegen Vergangenheit in Therapie

Die Sängerin Kerry Katona (44) hat derzeit viel um die Ohren – unter anderem liegt die Mutter der Atomic Kitten-Bekanntheit im Krankenhaus. Auch Gerüchte um eine Trennung von ihrem Partner standen im Raum. Nun möchte sie eine Therapie beginnen, um mit Traumata aus ihrer Vergangenheit umgehen zu können. "Bei allem, was in letzter Zeit passiert ist, zum Beispiel mit meiner Mutter und Ryan, habe ich gemerkt, dass ich einige ungelöste Probleme aus meiner Vergangenheit habe. Das hat zu einer Menge Wut geführt und dazu, dass ich mit Situationen zu Hause vielleicht nicht so gut umgehe, wie ich sollte", führt Kerry im Interview mit OK! aus.

In der letzten Zeit hat Kerry einiges erkannt: "Ich war mir nicht bewusst, wie sehr ich Dinge in mir aufgestaut habe, von meiner Kindheit bis hin zu Trennungen und Todesfällen", erklärt sie weiter. Besonders ihre vergangene Beziehung zu George Kay (✝38), der 2019 an einer Drogenüberdosis starb, habe sie nie vollständig verarbeitet. "Ich suche nach einem guten Therapeuten. Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es in Ordnung ist, um Hilfe zu bitten", fügte sie hinzu. Kerry möchte die beste Version ihrer selbst werden und arbeitet aktiv daran, ihre Vergangenheit zu bewältigen.

Neben ihren persönlichen Herausforderungen kümmert sich Kerry derzeit um ihre Mutter Sue, die im Krankenhaus liegt, da sie an Blutgerinnseln und anderen gesundheitlichen Problemen leidet. "Es war eine anstrengende Woche für mich, mich um meine Mutter zu kümmern und sicherzustellen, dass ich trotzdem Zeit mit meiner Familie verbringe", teilte sie ihren Fans auf Instagram mit. Sie bleibt im Haus ihrer Mutter, um sich um deren Katze zu kümmern, ist aber bemüht, auch für ihre fünf Kinder da zu sein. Kerry, die durch ihre Zeit bei der Popgruppe Atomic Kitten berühmt wurde, bemüht sich, für ihre Liebsten stark zu sein und gleichzeitig an ihrer eigenen Heilung zu arbeiten.

Getty Images Kerry Katona, Sängerin

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und ihre Mutter Sue, 2024

