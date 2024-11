Robbie Williams schießt gegen seinen Ex-Take-That-Manager

Robbie Williams (50) hat in einem offenen Brief auf Instagram scharf auf Aussagen seines ehemaligen Managers Nigel Martin-Smith reagiert. Dabei widerspricht der Sänger diesen Anschuldigungen entschieden und fordert mehr Verantwortungsbewusstsein. "Ich war zu gleichen Teilen erschrocken und aufgeregt, wieder einen Bildschirm mit dir zu teilen, aufgeregt, um zu sehen, wo wir beide auf dieser Reise sind, und erschrocken, für den Fall, dass alte Emotionen ausgelöst werden und ich immer noch an einem Ort der Wut, des Schmerzes oder der Angst sein würde," schrieb Robbie und ergänzte: "So wie es aussieht, hat die Zeit ihr Werk getan, und ich schätze, dass die Weisheit, die sie mit sich bringt, hier und da ein paar Ecken und Winkel geputzt hat, ich schätze, dass nicht alle Ecken gebleicht worden sind."

In der neuen Dokumentation "Boybands Forever" von Louis Theroux erhebt Nigel Vorwürfe gegen den 50-Jährigen – darunter die Behauptung, Robbie habe seine Drogenprobleme übertrieben dargestellt. Der Musiker betont hingegen, dass alle Mitglieder von Take That unter den Folgen des frühen Ruhms gelitten haben: Howard Donald (56) habe nach dem Ende der Band mit Suizidgedanken zu kämpfen gehabt, Mark Owen (52) litt unter Alkohol- und Suchtproblemen und musste eine Entziehungskur machen, Gary Barlow (53) kämpfte mit Essstörungen wie Bulimie, und Jason Orange (54) habe sich so sehr zurückgezogen, dass er nicht einmal mehr Teil der Band sein könne. Robbie selbst habe seine Probleme mit Alkohol und Drogen offen dokumentiert und war mehrfach in Entzugskliniken. "Wenn man die Geschichte genau verfolgt, kann man nicht umhin, ein Muster zu erkennen. Jungen treten einer Boyband bei. Die Band wird groß. Die Jungs werden krank", stellt der "Angels"-Interpret im Netz klar.

Für Robbie scheint das öffentliche Eingeständnis nicht nur ein Statement, sondern auch eine Art Abrechnung mit seiner Vergangenheit und dem damit verbundenen Management. Damals wurde er mit nur 16 Jahren dem Management von Nigel anvertraut und verließ die Band schließlich im Alter von 21 Jahren. Vor einigen Jahren verriet Robbie bereits mehr Details zu seinem Ausstieg aus der Boyband. "Ich glaube, ich war mitten in einem Nervenzusammenbruch, meinem ersten von vielen", gestand der "Let Me Entertain You"-Interpret gegenüber BBC Radio 2 und fügte hinzu: "Die Dinge liefen zu Hause nicht gut, die Dinge liefen in meinem Job nicht gut und dann war auch noch dieses Phänomen des extremen Ruhms neu für mich. [...] Es fühlte sich an, als wäre ich in einem brennenden Gebäude, aus dem ich herausmusste."

Getty Images Take That bei der Echo-Verleihung in Berlin, 2011

Getty Images Robbie Williams, Sänger

