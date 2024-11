Liam Paynes One-Direction-Kollegen kommen zur Beerdigung

Der Sänger Liam Payne (✝31) wird morgen in den West Midlands beigesetzt. Der ehemalige One Direction-Star verstarb auf tragische Weise im Oktober: Er stürzte von seinem Balkon im dritten Stock des argentinischen Hotels Casa Sur. Wie The Sun und der Mirror übereinstimmend berichten, werden an der bevorstehenden Trauerfeier seine Bandkollegen von One Direction, Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31), sowie seine Partnerin Kate Cassidy und Simon Cowell (65) teilnehmen.

Eine Quelle sagte gegenüber The Sun: "Die Beerdigung wird im privaten Rahmen stattfinden. Nur seine Familie und engsten Freunde werden anwesend sein." Erst in der vergangenen Woche erlaubten die Behörden in Buenos Aires Liams Familie, seinen Leichnam in die Heimat zu überführen. Die Staatsanwaltschaft in Argentinien gab zeitgleich bekannt, dass "drei Personen offiziell angeklagt" wurden und "in einem 180-seitigen Urteil ihre Befragung und Festnahme beantragt" wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handele es sich dabei um eine Person, die den Sänger täglich in Argentinien begleitet habe, zudem um einen Angestellten des Hotels sowie um einen Drogenlieferanten.

Vor seinem Tod war Liam in Buenos Aires zugegen. Außerdem besuchte er gemeinsam mit seiner Freundin Kate die Movistar Arena, um einen Auftritt seines Freundes Niall zu sehen. Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter äußerten in den sozialen Medien ihre Trauer über Liams Tod.

Liam Payne im November 2017

Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

