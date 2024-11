Anwälte fordern: P. Diddys soll keine Fußfesseln tragen

Sean Love Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), hat jüngst beantragt, bei seinen zukünftigen Gerichtsterminen ohne Fesseln erscheinen zu dürfen. Sein Anwalt Marc Agnifilo reichte am Montag, dem 18. November, ein entsprechendes Gesuch bei dem zuständigen Richter ein. Die Anwälte argumentieren, dass die Fesseln Diddys Unschuldsvermutung untergraben und das potenzielle Geschworenenpanel beeinflussen könnten. Diese Maßnahme sei nötig, um einen fairen Prozess sicherzustellen, vor allem da der 55-Jährige bereits im Oktober bei einem früheren Auftritt vor Gericht in Ketten gelegt wurde. Sean, der sich derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn befindet, wurde im September wegen Menschenhandels, Erpressung, Verschwörung und Transport zur Prostitution angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig.

Der berühmte Musiker wartet derzeit auf seinen Prozess im Mai 2025, nachdem ihm dreimal die Kaution verweigert wurde. Seine Anwälte versuchten kürzlich, ein neues Kautionspaket in Höhe von 50 Millionen Dollar vorzuschlagen, das Hausarrest mit permanenter Überwachung beinhaltete. Doch die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Diddy während seiner Haft versucht habe, die Ermittlungen zu behindern. Ihm wird vorgeworfen, auf unkonventionelle Weise versucht zu haben, auf Zeugenaussagen Einfluss zu nehmen, etwa durch soziale Medien und über Dritte, was zu weiteren Vorwürfen führte.

P. Diddy gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikbranche. Der aus Harlem stammende Künstler und Produzent hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Preise gewonnen und neben der Musik auch im Bereich Mode und Fragrance seine Spuren hinterlassen. Privat ist Diddy für seine sechs Kinder bekannt, die er mit mehreren Frauen bekam. Trotz der aktuellen rechtlichen Herausforderungen bleibt sein musikalisches Erbe für viele Fans unangefochten.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Getty Images P. Diddy im September 2019

