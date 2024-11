Bei diesem wichtigen Royal-Event wird Prinzessin Kate fehlen

Der Diplomatic-Corps-Empfang im Buckingham Palace wird mit Spannung erwartet. Doch Prinzessin Kate (42) wird in diesem Jahr bei dieser Veranstaltung fehlen. Das glanzvolle Event gilt als Höhepunkt im royalen Kalender und zieht regelmäßig etwa 500 Diplomaten an. Der glamouröse Empfang findet am heutigen Abend statt. König Charles III. (76) wird die Veranstaltung leiten und auch Königin Camilla (77) sowie Prinz William (42) werden erwartet. Allerdings wird die Prinzessin von Wales, die sonst gern gesehener Gast bei diesem Anlass ist, laut dem Mirror ihre Teilnahme aussetzen.

Kate hatte erst vor Kurzem ihre allmähliche Rückkehr zu ihren öffentlichen Pflichten unter Beweis gestellt, als sie an den Gedenkveranstaltungen zum Remembrance-Wochenende teilnahm. Seit sie ihre Krebsdiagnose erhielt und sich einer Chemotherapie unterzog, war dies das erste Mal in diesem Jahr, dass sie bei zwei aufeinanderfolgenden Auftritten gesehen wurde. Wie der Mirror weiter berichtet, kümmert sich Kate momentan um die Vorbereitung des jährlichen Weihnachtskonzerts, anstatt beim heutigen Empfang anwesend zu sein. Das Konzert soll in etwas über zwei Wochen in der Westminster Abbey stattfinden.

Der Diplomatic-Corps-Empfang markiert traditionell den Beginn der festlichen Saison im britischen Königshaus. Die Veranstaltung wurde in diesem Jahr vorgezogen, da Anfang Dezember ein Staatsbesuch des Emirs von Katar geplant ist. Im vergangenen Jahr sorgte Kates Auftritt in einem rosa Kleid und der Lover’s-Knot-Tiara für große Begeisterung.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate an Weihnachten 2019

Getty Images Herzogin Kate an Weihnachten 2015

