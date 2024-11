Die Vorbereitungen für Liam Paynes (†31) Beerdigung laufen

Es ist ein schwerer Tag für Fans, Familie und Freunde von Liam Payne (✝31): Der verstorbene One Direction-Star wird heute beigesetzt. Die Trauerfeier wird in seiner Heimatstadt Wolverhampton stattfinden. In einer privaten Zeremonie in den Home Counties wird Liam im Kreise seiner engsten Vertrauten verabschiedet. Wie aktuelle Fotos zeigen, laufen die Vorbereitungen für die Beerdigung derzeit bereits auf Hochtouren: Am Morgen wurden bereits Blumengestecke an einer Kirche angebracht. Neben seiner Familie wird erwartet, dass seine ehemaligen Bandkollegen – Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) – an der Trauerfeier teilnehmen werden, ebenso wie seine Freundin Kate Cassidy.

Am 16. Oktober kam der 31-Jährige auf tragische Weise ums Leben: Er stürzte in Buenos Aires, Argentinien, vom Balkon seines Hotels. Vor zwei Wochen wurde dann Liams Leichnam von seinem Vater Geoff nach Großbritannien überführt. Seine genaue Todesursache bleibt bislang unklar, doch nahestehende Freunde berichten, dass er schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Inzwischen wurden drei Personen im Zusammenhang mit seinem Tod angeklagt und von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Liam wurde durch One Direction bekannt, nachdem die Gruppe in der Castingshow The X-Factor entstanden war. Mit Hits wie "What Makes You Beautiful" und "Story of My Life" eroberte er die Herzen von Fans weltweit. Bis zu seinem Tod war Roger Nores als sein Manager tätig. Obwohl er als enger Vertrauter des Musikers galt, wird er nicht an seiner heutigen Beerdigung teilnehmen. "Liams Familie möchte, dass seine Beerdigung reibungslos verläuft, und im Moment sind die Meinungen über Roger angespannt", erklärte ein nahestehender Insider gegenüber The Sun.

Mirrorpix / MEGA Kircheneingang von Liam Paynes Beerdigung, November 2024

Getty Images One Direction im November 2014