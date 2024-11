Richard Gere zeigt "Today"-Moderatorin den Mittelfinger

Richard Gere (75), seit Jahrzehnten als einer von Hollywoods Vorzeige-Gentlemen bekannt, überrascht selten mit skandalträchtigen Momenten. Doch in der "Today"-Show auf NBC sorgte der "Pretty Woman"-Star für eine unerwartete Szene. Während eines Gesprächs mit Moderatorin Savannah Guthrie (52) über sein neuestes Projekt, die Politthriller-Serie "The Agency", wurde ein kurzer Clip eingespielt. Kaum war die Szene vorbei, hob Richard plötzlich den Mittelfinger in Richtung seiner Gesprächspartnerin. Savannah war davon sichtlich entsetzt und versuchte, die unerwartete Handbewegung mit ihren Moderationskarten zu verdecken.

"Was hast du da gerade getan?", fragte die Moderatorin ihn anschließend fassungslos, konnte sich ein Schmunzeln dabei aber nicht verkneifen. Richard witzelte: "Ihr habt es nicht gezeigt, aber genau das mache ich in der Szene!" Savannah wies ihn mit einem Augenzwinkern zurecht: "Wir haben diesen Teil extra herausgeschnitten. Aber jetzt machst du das live – in einer Familiensendung!" Daraufhin entschuldigte sich der "Die Braut, die sich nicht traut"-Darsteller und scherzte: "Ich wusste nicht, dass ich im Bild bin. Meine Hand hat das gemacht … ich hatte keine Kontrolle darüber!"

Erst kürzlich verblüffte der 75-Jährige mit einer Aussage, die so gar nicht zu seinem Image als romantischer Charmeur passt. Gegenüber dem deutschen Playboy erklärte Richard, Beziehungen seien für ihn oft wie ein Handelsgeschäft: "Ich gebe dir etwas, und du gibst mir etwas dafür. Das ist nicht wirklich Liebe, sondern eine emotionale Transaktion." Wahre Liebe finde man seiner Ansicht nach vielmehr in der Familie, besonders zwischen Eltern und Kindern. Dass seine Familie für ihn unangefochten an erster Stelle steht, betonte er deutlich: "Wenn ich eines Tages auf dem Sterbebett liege, denke ich sicher nicht an meine Filme." Stattdessen werde er sich höchstwahrscheinlich an seine Liebsten erinnern.

Getty Images Richard Gere im Januar 2020

Getty Images Alejandra Silva, Richard Gere und Homer James Jigme Gere in Cannes 2024

