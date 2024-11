Verraten Romina Palm und Christian hier ihr Babygeschlecht?

Hat Christian Wolf etwa das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Babys aus Versehen verraten? Romina Palm (25) ist sich da ziemlich sicher. Während sie nämlich noch rätseln muss, weiß ihr Freund bereits, ob ihr Kind ein Junge oder ein Mädchen wird. In einem Gespräch soll die Antwort Christian aber nun herausgerutscht sein. Auf seinem Instagram-Profil erzählt der Fitnessunternehmer von dem Dilemma: "Wir haben hier übrigens die ganzen Tage heiße Diskussionen, weil Romi denkt, dass ich mich beim Geschlecht verplappert habe." Seine Freundin fällt ihm ins Wort und wittert einen Täuschungsversuch: "Du hast dich verplappert. Es ist so was von klar: Wir kriegen einen Jungen."

Die 25-Jährige ist von dem Versehen ihres Partners sehr überzeugt und verspricht ihm in der Story sogar, dass er den Namen des Babys aussuchen darf, wenn es trotzdem ein Mädchen wird. Ein großes Risiko, schließlich würde Romina gerne eine Tochter bekommen. Auch Christian hat eine Wunschvorstellung – er möchte aber einen zweiten Sohn.

Doch egal, welches Geschlecht ihr "Küken" am Ende haben wird, das Paar ist schon jetzt überglücklich über die Schwangerschaft. Der 29-Jährige galt in der Vergangenheit nämlich eigentlich als unfruchtbar, weshalb er mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena eine Kinderwunschklinik aufsuchte, um ihren Sohn Noah zu zeugen. Mit Romina hat es nun doch auf dem natürlichen Weg geklappt, wodurch Christian seinem Traum, einmal fünf Söhne zu haben, einen Schritt näher ist.

Instagram / rominapalm Influencerin Romina Palm in Kapstadt, 2024

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

