Im entspannten Look: Jennifer Lawrence schiebt ruhige Kugel

Jennifer Lawrence (34) lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen! Die Schauspielerin ist momentan in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes und könnte nicht lässiger durch die Straßen von Los Angeles' spazieren. Das ist auf Fotos zu erkennen, die Daily Mail vorliegen. In einer dunklen, locker sitzenden Jogginghose und einem cremefarbenen T-Shirt, das ihr nur knapp über den Babybauch geht, schlendert die Die Tribute von Panem-Bekanntheit umher. Dazu kombiniert Jennifer einen beigefarbenen langen Mantel und eine coole Sonnenbrille. Ihre Haare hat sie zu einem lockeren Zopf zusammengebunden.

Dass Jennifer ihren Babybauch aber auch gekonnt in Szene setzen kann, bewies die baldige Zweifachmutter in den vergangenen Wochen mehrfach. Bei der Premiere der Dokumentation "Zurawski v Texas" zeigte sich die 34-Jährige beispielsweise in einem weißen Kleid, das ihre Bauchmitte mit einem schwarzen Gürtel betonte. Nur kurze Zeit später warf sich Jennifer in ein figurbetontes, dunkelbraunes Kleid und strahlte auf dem roten Teppich überglücklich in die Kamera.

Jennifer und ihr Ehemann Cooke Maroney gehen bereits seit sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Nach nur einem Jahr Beziehung traten die beiden vor den Traualtar und besiegelten ihre Liebe mit dem Jawort. Vor rund zwei Jahren krönte Söhnchen Cy das Liebesglück der Eheleute. Im Oktober dieses Jahres setzte die kleine Familie dann noch einen drauf: Jennifer und Cooke erwarten erneut Nachwuchs. Der kleine Promispross dürfte das Familienglück der drei vollends abrunden.

Getty Images Jennifer Lawrence im Oktober 2024

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

