Kate Cassidy traf Liams Eltern wohl erstmals bei Beerdigung

Liam Payne (✝31) wurde am Mittwoch in der St. Mary's Church in Amersham, Buckinghamshire, beerdigt. Neben seiner Familie nahm auch seine Freundin Kate Cassidy, mit der der One Direction-Star bis zu seinem Tod zusammen war, an der Trauerfeier teil. Wie eine Quelle nun gegenüber The Sun verrät, habe Kate Liams Eltern, Geoff und Karen Payne, erst bei der Beerdigung kennengelernt. Obwohl die Social-Media-Bekanntheit zwei Jahre mit dem Musiker zusammen war, sei sie am vergangenen Mittwoch erstmals auf seine Eltern getroffen.

Neben Liams letzter Freundin Kate zählten auch weitere Verflossene des Popstars zu den geladenen Gästen. Cheryl Cole (41), mit der Liam seinen siebenjährigen Sohn Bear hat, besuchte ebenfalls den privaten Gedenkgottesdienst. Als eine der letzten Besucher kam die britische Sängerin in der Kirche an und betrat das Gebäude still und heimlich durch einen Hintereingang. Auch Danielle Peazer (36), eine weitere Ex-Freundin von Liam, war unter den Trauergästen.

Liam und Kate wurden erstmals im Jahr 2022 auf einer Halloween-Party in London gemeinsam gesichtet. Wenig später machten der Sänger und die Influencerin ihre Liebe offiziell: Noch im Dezember desselben Jahres feierten sie ihr Pärchendebüt auf dem Red Carpet. Auch in den sozialen Medien wollten sie ihre Beziehung mit der Öffentlichkeit teilen. Kate gab ihren rund 275.000 Followern immer wieder intime Einblicke in ihren Alltag mit dem One-Direction-Star.

Getty Images Cheryl Cole bei Liam Paynes Beerdigung im November 2024

KCS Presse / MEGA Kate Cassidy und Liam Payne im März 2024

