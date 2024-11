Pedro Pascal teilt Behind-The-Scenes-Pics von "Gladiator II"

"Gladiator II" ist aktuell in aller Munde – hauptsächlich wegen des starbesetzten Casts. Paul Mescal (28) und Pedro Pascal (49) gelten als totale Zuschauermagneten. Um den Fans der beiden Schauspieler noch mehr einzuheizen, veröffentlicht Pedro jetzt eine ganze Reihe von Bildern aus dem Backstagebereich des Filmsets auf Instagram. In den Aufnahmen sieht man zum Beispiel den "The Last of Us"-Star in seinem Kostüm mitsamt dem ikonischen roten Umhang. Auch seine Co-Stars werden durch die Fotos ins Rampenlicht gezogen: Auf einigen ist Paul Mescal zu erkennen, mit dem Pedro offenbar eine enge Verbindung zu haben scheint. Die beiden Männer scheinen am Set ziemlich viel Spaß gehabt zu haben, egal ob im Imkeranzug oder beim Planschen im See.

Andere Schnappschüsse geben Eindrücke von den erstaunlichen Kulissen und auch von den ruhigeren Momenten an verschiedenen Drehtagen. Auch Pedros Stylistin und Freunde wurden für die Bilder abgelichtet. Pedros Fans lieben es, dass er ihnen einen Blick hinter die Kulissen gewährt. "Dreamteam! So stolz! Ihr habt es wieder einmal fantastisch gemacht. Wir lieben euch so sehr", schreibt ein User in die Kommentare. Andere Fans schreiben erfreut: "Ich liebe die Bromance zwischen dir und Paul!" und auch: "Ihr seid so super zusammen! Ihr müsst mehr Filme miteinander drehen!" Die meisten freuen sich jedoch einfach, den Schauspieler gut gelaunt und glücklich zu sehen.

Die Fotos lassen es nicht vermuten, doch Pedro durchlebte am Set eine ziemlich harte Zeit – immerhin wurde er während des Drehs fast täglich von Paul in die Mangel genommen. Die beiden spielen nämlich Feinde im Film. "Der herausragende und unvergleichliche Aspekt der ganzen Erfahrung war, von Paul Mescal in den Arsch getreten zu werden", scherzte Pedro gegenüber Us Weekly dazu. Als Witz fügte der 49-Jährige hinzu, dass das in seinen Augen fast schon als "Misshandlung älterer Menschen" gilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / pascalispunk Paul Mescal und Pedro Pascal, Co-Stars in "Gladiator II"

Anzeige Anzeige

Instagram / pascalispunk Paul Mescal und Pedro Pascal, Schauspieler

Anzeige Anzeige