Rosie Huntington-Whiteley ziert das neue Cover der Vogue

Die Model-Freundin von Jason Statham (57) erstaunt ihre Fans auf Instagram mit ihren Looks für ein Covershooting der tschechischen Vogue. Rosie Huntington-Whiteley (37) ist aktuell in der Dezember-Ausgabe des Magazins zu sehen. Auf dem Cover zeigt sich das Model in einem schwarzen Lackmantel mit einem atemberaubenden Seitenprofil. Abgerundet wird ihr Look mit goldenen Ohrringen und einem engen Dutt. Die restlichen Bilder zeigen sie in eleganten Outfits und sehr ausdrucksstarken Posen. Gegenüber dem Magazin spricht Rosie über die Veränderung ihres Modelalltags durch Technologie und Social Media – außerdem erwähnt die 37-Jährige, wie wichtig ihr die Solidarität unter Frauen sei.

Weniger Solidarität von einer Frau spürte sie wohl in den vergangenen Tagen, als die Schauspielerin Kristin Cavallari (37) im Netz Rosies Verlobten als ihren heißesten Ex-Freund betitelte. Die Blondine machte bei der sogenannten "Suspect Challenge" mit, einem TikTok-Trend, bei dem eine Person joggt, während eine andere sie verspottet und sie scherzhaft als "Verdächtigen" der Polizei beschreibt. "Der heißeste Flirt der Verdächtigen, von dem sie nie jemanden erzählte, war Jason Statham", outete ein Freund sie im Video. Vor über zehn Jahren bandelten die beiden Schauspieler für sechs Monate miteinander an.

Ob sich Rosie über die Flirt-Enthüllung von Kristin Gedanken macht? Bisher äußerte sie sich nicht dazu. Eigentlich hat das Supermodel auch nichts zu befürchten, denn schließlich sind sie und Jason seit 2009 unzertrennlich. Beide halten ihre Beziehung eher privat und sollen schon seit 2016 verlobt sein. Außerdem bekam sie 2017 ihren gemeinsamen Sohn Jack Oscar und fünf Jahre später folgte Töchterchen Isabella James. Auch Jason scheint von den Ereignissen unbeeindruckt: Vergangene Woche postete er süße Familienfotos mit Rosie und seinen Kindern auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasonstatham Schauspieler Jason Statham und seine Tochter Isabella

Anzeige Anzeige