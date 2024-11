So süß überraschte Jamie Lee Curtis' Mann sie zum Geburtstag

Jamie Lee Curtis startete ihren 66. Geburtstag am heutigen Morgen mit einer süßen Überraschung von ihrem Ehemann Christopher Guest (76). Auf Instagram zeigte die Schauspielerin, wie sie an ihrem Geburtstagsmorgen aufwachte. Dazu teilte sie ein Bild von ihrem Geburtstagskuchen, auf dem in roten Buchstaben "Happy Birthday. JLC!" zu lesen war. Die leckere Torte zu ihrem Ehrentag organisierte ihr Liebster und brachte sie ihr offenbar ans Bett. Zusammen genossen die Eheleute ein Stück davon und gönnten sich auch Champagner. "Perfektes Aufwachen an meinem Geburtstag. [...] Er wacht auf und bringt mir einen Geburtstagskuchen", schwärmte Jamie in ihrem Post.

An ihrem 66. Geburtstag schien sich Jamie ganz besonders gut zu fühlen. Der "Halloween"-Star teilte nämlich auch ein Selfie von sich, auf dem er ganz zufrieden in die Linse lächelte. "Ein Selfie, nach der Dusche. [...] Los geht's, 66!", erklärte die Hollywoodberühmtheit ganz motiviert zu dem Schnappschuss. Ihre Fans feiern Jamie. "Die 66 steht dir ganz hervorragend, Jamie. Lass dich feiern", gratulierte ihr beispielsweise ein User. Jamie genoss ihren Geburtstag also mit viel Liebe ihres Mannes und mit einer Menge Energie.

Jamie und Christopher gelten als eines der beständigsten Paare in Hollywood. Seit fast vier Jahrzehnten gehen sie gemeinsam durchs Leben. Ihr Geheimnis für ihre Liebe? "Ich bin auch schon seit langer Zeit nüchtern. Und in der Genesung gibt es einen Spruch: 'Wenn du im Bus bleibst, ändert sich die Landschaft.' Und so ist auch die Ehe. Wenn man im Bus bleibt, ändert sich die Landschaft", verriet die "Freaky Friday"-Bekanntheit im September gegenüber Entertainment Tonight. Für Jamie und Christopher sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, als sie sich am Set von "Halloween" trafen. 1984 gaben sie sich das Jawort. Zusammen haben sie die zwei Töchter Annie und Ruby, die sie adoptierten.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis' Geburtstagkuchen, November 2024

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024

