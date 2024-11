Walentina Doronina macht Christina Dimitriou Kampfansage

Christina Dimitriou (32) hat bei Das große Promi-Büßen gerade erst ihre Runde der Schande hinter sich. Doch jetzt muss sie sich erneut einer Herausforderung stellen – und zwar der von Walentina Doronina (24). Unter einem Instagram-Reel von Christinas Gespräch mit Olivia Jones (55) kommentiert die Germany Shore-Bekanntheit: "Aber bei mir heulen Leute rum. Bitte, liebe Christina, lass mich dir bei Fame Fighting nächstes Jahr zeigen, wo du hingehörst." Damit fordert Walentina sie zum Boxkampf heraus.

Ob Christina die Herausforderung annehmen wird, ist noch nicht bekannt. Sie äußerte sich bislang noch nicht zu Walentinas Provokation. Falls es zu einem Kampf kommt, könnten die beiden Realitystars ihren Streit nach Jahren im Ring klären. Die Ex-Verlobte von Can Kaplan konnte ihren letzten Fight gegen Hati Suarez jedenfalls gewinnen. Für Christina wäre das der erste Auftritt bei Fame Fighting.

Bei ihrer Runde der Schande zeigte die 32-Jährige jedenfalls kaum Reue. Nachdem sich Christina transfeindlich gegenüber Josephine Jochmann geäußert hatte, erklärte sie: "Ich wollte ihr einfach einen fetten Spruch drücken, weil ich halt so bin." Dass sie Josie damit verletzt haben könnte, sei ihr nicht in den Sinn gekommen: "Aber so weit habe ich in dem Moment ja nicht gedacht."

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Juli 2023

Joyn Christina Dimitriou und Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

