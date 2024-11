Nach Liams Tod: Gigi Hadid ist für ihren Ex Zayn Malik da

Mit Liam Paynes (✝31) Tod haben auch seine ehemaligen One Direction-Kollegen zu kämpfen. Doch die Sänger werden in diesen schweren Zeiten tatkräftig unterstützt. So soll beispielsweise Zayn Malik (31) von seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter, Gigi Hadid (29), den Rücken gestärkt bekommen. "Gigi hat sich an Zayn gewandt, um ihm ihr Beileid nach Liams Tod auszusprechen", berichtet ein Insider nun gegenüber Page Six. Doch dabei blieb es nicht – das Model will auch weiterhin für Zayn da sein. Sie "sei da, um zuzuhören, und bot ihre Unterstützung an, wenn Zayn irgendetwas braucht oder einfach nur reden will", erklärt die Quelle weiter.

Am Mittwoch wurde Liam in Amersham, West-London, beigesetzt. Auch seine einstigen Bandkollegen kamen, um dem Musiker die letzte Ehre zu erweisen. Laut einigen Augenzeugen soll dabei allen voran Zayn hinter seiner großen Sonnenbrille seine Tränen versteckt haben. Er, Harry Styles (30), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (32) erschienen getrennt zu Liams Beisetzung. Die vier wollten die Aufmerksamkeit nicht allzu sehr auf sich lenken – es sollte an dem Tag nur um Liam gehen.

Liam starb am 16. Oktober in Buenos Aires auf tragische Weise. Der "Teardrops"-Interpret stürzte aus dem dritten Stock von seinem Hotelbalkon. In seinem Blut wurde unter anderem pinkes Kokain entdeckt. Den Drogencocktail soll ihm angeblich ein Hotelmitarbeiter des CasaSur Hotels besorgt haben. Die Ermittlungen zu Liams Tod dauern aktuell noch an. Vor wenigen Wochen wurden drei Verdächtige festgenommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zayn Malik auf Liam Paynes Beerdigung im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere

Anzeige Anzeige