Jonathan Bailey trifft am "Wicked"-Set einen alten Kollegen

Jonathan Bailey (36) hat mit einer herzerwärmenden Enthüllung seine Fans begeistert: Beim Dreh des Films "Wicked" traf der Schauspieler auf einen bekannten Kollegen – sein Pferd Jack, das er bereits in der erfolgreichen Netflix-Serie Bridgerton geritten hatte. Jonathan, der in "Wicked" die Rolle des Fiyero verkörpert, teilte diese besondere Erfahrung kürzlich während seines Auftritts in der Show "Late Night with Seth Meyers". "Ich wusste, dass Fiyero ein Pferd hat, und für mich gab es nur eine Wahl: Jack aus 'Bridgerton'", machte er deutlich.

Jonathan beschrieb die einzigartige Verbindung zu Jack und hob hervor, wie beruhigend und präsent das Pferd in stressigen Momenten sein kann. Er fügte hinzu: "Es war eine Kameradschaft wie keine andere." Doch der Serienstar hatte auch eine amüsante Geschichte aus dem Drehalltag zu erzählen. An einem besonders anstrengenden Tag fühlte er sich seinem vierbeinigen Kollegen besonders nahe und verabschiedete sich am Ende liebevoll von Jack. Erst danach erfuhr er von einem Crewmitglied, dass er den ganzen Tag auf einem anderen Pferd namens Pinocchio geritten war. "Es war einfach sehr dunkel am Set", versuchte er scherzhaft, seinen Patzer zu überspielen.

Die neue Blockbuster-Adaption des Musicals "Wicked – Die Hexen von Oz" aus dem Jahr 2003 ist in den USA bereits gestartet und erhält jede Menge Lob von den Zuschauern. Die deutschen Fans müssen sich noch bis zum 28. November gedulden. Auch der Starttermin für den zweiten Teil der Fantasy-Saga steht bereits fest: Am 21. November 2025 startet er in den US-amerikanischen Kinos.

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney, November 2024

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024

