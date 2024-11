Sam Asghari und neue Flamme feiern im Nachtklub in Las Vegas

Sam Asghari (30), der Ex-Mann von Pop-Ikone Britney Spears (42), wurde erneut mit seiner angeblichen neuen Freundin Brooke Irvine in Las Vegas gesichtet, wie Bilder zeigen, die TMZ vorliegen. Die beiden verbrachten das Wochenende gemeinsam in der Stadt, die für ihre Neonlichter und ihr pulsierendes Nachtleben bekannt ist. Sie besuchten den Auftritt des bekannten DJs Kaskade im Zouk Nightclub im Resorts World Las Vegas und zeigten sich dort gut gelaunt. Ihre gemeinsame Reise von Los Angeles nach Las Vegas heizt die Gerüchte um eine neue Romanze wohl nur noch weiter an.

Sam und Brooke erschienen in abgestimmten schwarzen Outfits zu dem Event. Das Male-Model hielt es lässig mit einem kurzärmeligen schwarzen Hemd und Jeans, während seine weibliche Begleitung in einem eleganten schwarzen Kleid glänzte. In den vergangenen Monaten wurden Sam und Brooke bereits mehrfach zusammen gesichtet. Das erste Mal war im September, als die beiden eine Gassi-Runde mit dem Hund von Britneys Ex unternahmen. Liebevoll legte der 30-Jährige den Arm um die Blondine, wie Fotos zeigten, die TMZ vorlagen.

Vor Brooke führte Sam eine rund sechs Jahre lange Beziehung, davon 14 Monate als verheiratetes Paar, mit der "Toxic"-Interpretin. Böses Blut floss zwischen den beiden Parteien aber offenbar nicht. In einem Interview mit E! News bedankte sich Sam sogar noch bei Britney für die gemeinsame Zeit: "Ich wünsche ihr nur das Beste. Sie ist eine wundervolle Person und ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen."

Instagram / samasghari Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

