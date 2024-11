Lady Gaga sollte ursprünglich "Wicked"-Hauptrolle bekommen

Die Hauptrollen des Musical-Films "Wicked" gingen an Ariana Grande (31) als Glinda und Cynthia Erivo (37) als Elphaba. Der ursprünglich geplante Cast sah jedoch komplett anders aus! So sollte Stephen Daldry (63) als Regisseur agieren und Lady Gaga (38) die Rolle der Elphaba übernehmen. Stephen ging mit der "Poker Face"-Interpretin sogar direkt in die Planungsphase, wie einige Quellen gegenüber Page Six verraten. Einer der Insider weiß Details: "Sie trafen sich, um über die Figur zu sprechen und darüber, wer sie sein würde. [Lady Gaga] wurde im Wesentlichen für seine Version gecastet, doch dann wurde es nichts."

Den Gerüchten zufolge sollte sogar der berühmte Musiker Shawn Mendes (26) in dem anfangs geplanten Projekt dabei sein – als Fiyero! In diesen begehrten Charakter durfte schlussendlich aber Bridgerton-Star Jonathan Bailey (36) schlüpfen. Aufgrund von Terminkonflikten stieg Stephen letztendlich als Regisseur aus dem Projekt aus. Auch seine Schützlinge widmeten sich in der Zwischenzeit anderen Projekten – so verkörperte die Künstlerin indessen Harley Quinn in "Joker: Folie à Deux".

Mit Cynthia wurde letzten Endes eine ambitionierte Schauspielerin gewählt, die in jeglicher Hinsicht alles für ihre Rolle in "Wicked" gab. So musste sie beim Dreh einer Stuntszene neben einem schwarzen Umhang und spitzem Hut auch ein Korsett sowie Gurtzeug zum Fliegen anlegen. Im Podcast "Sentimental Men" verriet die Britin, dass sie aufgrund des aufwendigen Outfits an langen Drehtagen bis zu 14 Stunden auf einen Toilettengang verzichtete! Sie meinte diesbezüglich: "Ich gehe nicht auf die Toilette – es ist einfach so!"

